Topschutter Kévin Denkey loodst Cercle met hattrick voorbij OHL

Cercle Brugge heeft zaterdag op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis met 3-2 (rust: 2-2) gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Bij de Vereniging nam topschutter Kévin Denkey alle doelpunten voor zijn rekening.

Aan opwinding geen gebrek in de eerste helft in een zonovergoten Jan Breydelstadion. Er waren nauwelijks vier minuten gespeeld toen beide teams elk al één keer gescoord hadden. Kévin Denkey kwam na amper drie minuten goed voor zijn man en prikte de openingstreffer tegen de netten, amper een minuut later zorgde Raz Shlomo al voor de gelijkmaker: 1-1.

Met de rust in zicht was het alweer Denkey die de Vereniging op voorsprong bracht. OHL bleek echter niet aangeslagen en nog voor rust kwamen de Leuvenaars alweer langszij via Ezechiel Banzuzi: 2-2.

Net toen de wedstrijd op een billijk gelijkspel leek af te stevenen, zorgde Denkey met zijn derde van de namiddag toch nog voor de Brugse zege. Voor de 22-jarige Togolees reeds de achtste treffer van het seizoen en daarmee gaat hij bovenaan de topschutterslijst voorbij STVV-aanvaller Aboubakary Koita, die zeven doelpunten achter zijn naam heeft staan.

Voor Cercle was het na een reeks van drie nederlagen op rij de eerste zege sinds 2 september, toen er met 2-1 gewonnen werd van rode lantaarn Westerlo. Met vijftien punten komen ze op een voorlopige vijfde plaats terecht. OHL is na de tweede nederlaag op rij met negen punten pas op twee na laatste. De stoel van coach Marc Brys aan Den Dreef begint zo steeds meer te wankelen.

(Belga)