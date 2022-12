Tonia Vermeersch en Jonas Vandeplassche vormen SLO-team bij Essevee: “We zijn de schakel tussen fans en het bestuur”

Zulte Waregem maakte afgelopen week een inkomende transfer bekend. Tonia Vermeersch en Jonas Vandeplassche vormen vanaf heden het SLO-team van Essevee. Het wat? SLO staat voor Supporter Liaison Officer. “Onze taak bestaat erin bezorgdheden te detecteren bij de fans”, klinkt het bij het tweetal.

Eerst en vooral iets duidelijk stellen: Essevee had al een SLO onder zijn hoede. Christophe Devolder nam die taak op zich. Sinds kort is de man aan de slag als veiligheidsverantwoordelijke bij de Boeren en was die functie niet meer te combineren met het werk van een SLO. De club ging dus op zoek naar nieuwe mensen die zich vrijwillig wilden inzetten voor de club, want het gaat om een onbezoldigde taak, vrij vertaald: zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Iedere supporter kon zich kandidaat stellen voor de functie. “Na ieder seizoen moet de SLO het vertrouwen krijgen van de Supportersfederatie EsseveeFANS en van het bestuur van SV Zulte Waregem”, staat op de website van Essevee. Wij gingen even spreken met de twee nieuwe SLO’s van Essevee: Tonia Vermeersch en Jonas Vandeplassche.

Mijn eerste vraag is héél simpel: wat gaan jullie nu exact doen?

Jonas Vandeplassche: “Je kunt de functie van een Supporter Liaison Officer het best omschrijven als de schakel tussen de supporters en het bestuur. Onze taken bestaan eruit om bezorgdheden te detecteren en te kijken wat er leeft onder de fans. Dat gaat van iemand die vindt dat zijn pint al zoveel wedstrijden op rij niet koud heeft tot praktische zaken, zoals de hygiëne in de toiletten.”

Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Vandeplassche: “Er komt binnenkort een meldingsformulier op de website. Maar mensen kunnen ons evengoed aanspreken op wedstrijddagen. Het is onze betrachting om de SLO’s zichtbaar te maken. Wij zorgen er dan voor dat alle opmerkingen worden doorgespeeld aan de juiste mensen binnen de club of binnen het bestuur.”

Hoe kom je erop om je te engageren voor deze functie, in een samenleving waar de druk al heel hoog ligt op iedereen?

Tonia Vermeersch: “Dat zit in feite een beetje in mij. Ik doe al twintig jaar vakbondswerk in het bedrijf waar ik aan de slag ben. Dan ben je als het ware een buffer tussen de werkgever en de werknemer in het belang van de werknemer. Waar mogelijk kan ik de mensen dan helpen om iets aangenamer te maken.”

Vandeplassche: “Ik heb Zulte Waregem in de familie met de paplepel meegekregen. Vanaf mijn 6 jaar ga ik al kijken naar Essevee. Voor zover ik me kan herinneren was mijn eerste wedstrijd er toevallig eentje tegen Deinze, onze tegenstander in de beker komende woensdag. Ik had dus al de link met Zulte Waregem en ik wilde wel iets doen voor de club. Een plus een is dan twee.”

Zijn er zaken die je wil voorkomen?

Vandeplassche: “Ja, we zien toch dat de tendens onder sommige supportersgroepen aan het veranderen is. Kijk naar het geweld van de laatste weken voor het WK in Qatar. Ik wil iets bijbrengen aan de club en een voorbeeld zijn voor andere fans. Die negatieve spiraal, daar willen we niet in geraken. Hoe dan ook valt dat mee bij onze supporters. We willen bestendigen op wat er vandaag is.”

Is er een link tussen jullie? Of hebben jullie beiden gewoon gesolliciteerd op de online vacature?

Vermeersch: “Ik kende Jonas vooraf niet. Daar is wel snel verandering in gekomen. We spraken een aantal keer af in het stadion om zaken te bespreken.”

Vandeplassche: “Tonia is een gekend gezicht en zit ook in een supportersclub. Ze deed al veel verplaatsingen. Ik ben dan een iets minder bekend gezicht. Via de vacature heb ik me aangemeld en ze hebben voor mij gekozen.”

Vermeersch: “Ik had al weleens aangegeven dat ik dat zou zien zitten indien ze een nieuwe SLO zouden zoeken. Een aantal mensen zeiden me: ‘Dat is toch iets voor jou.’

Vandeplassche: “Ik denk dat er vooral een goeie mix is gemaakt tussen een jong iemand die digitaal zijn weg kent en iemand die gekend staat bij de fans.”

Vermeersch: “Klopt, digitaal is Jonas veel beter onderlegd dan ikzelf. Hij is enorm gedreven. Ik hoop hem daarin te kunnen volgen (lacht). Als hij de technische kant op zich pakt, met computers en internet, dan zie ik het wel goed komen. Dan kan ik me toeleggen op er zijn voor de supporters in het stadion zelf.”

Dat zal toch wel enige tijd in beslag nemen. Kunnen jullie dat combineren met jullie professionele dagtaak?

Vandeplassche: “Ik ben adviseur voor lokale besturen. Samen met mijn collega’s brengen we opdrachten bij, vaak kleinere, lokale besturen tot een goed eind. Voorbeelden van wat een project kan inhouden, zijn bijvoorbeeld een werklastmeting bij een gemeentelijke dienst, een berstuurskrachtanalyse, een optimalisatieoefening rond processen… Ik kan mijn SLO-taken wel verzoenen met die agenda.”

Vermeersch: “Ik ga vaak naar het voetbal, dus ik ben er altijd. Op dit moment zie ik geen bezwaar om dat te combineren. Op mijn professionele job heb ik even een time-out genomen. Ik zal er wel inrollen. Ik zal het vak SLO nog een beetje moeten leren.”

Tot slot, denken jullie dat Zulte Waregem zich van het behoud kan verzekeren?

Vermeersch: “Wel, ik woon in Zulte en op dit moment zijn ze een oefenwedstrijd tegen Union aan het spelen, ik kan ze bezig zien (we bellen haar dinsdagmiddag tijdens die oefenpot, red.). Ik denk wel dat ze het zullen redden. Er zijn ook al slechte wedstrijden geweest, maar de fans hebben zich nog niet tegen de spelers of de trainer gekeerd. We blijven altijd zingen. Dat moet een boost geven aan de elf op het veld, met als gedachte: kijk, ze blijven achter ons staan. Dat positivisme moeten we behouden.”

Vandeplassche: “Ik merk op dat we heel constructief supporteren. Iedereen blijft het vertrouwen geven aan coach Mbaye Leye en de spelers. Het helpt ook wel dat hij een clubicoon is. Dat zag je ook bij een Vincent Kompany. Zulke trainers hebben iets meer marge, die een andere coach niet krijgt. Maar om op je vraag te antwoorden, ja, ik zie het goed komen.” (JC)