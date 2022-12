Tom Vandenberghe (30) over debuut op hoogste niveau: “Had ik nooit van durven dromen”

Debuteren op het hoogste niveau en meteen de nul houden tegen de leider en best scorende ploeg in de competitie. Dat is het verhaal van KVK-doelman Tom Vandenberghe (30), die op Boxing Day een gouden driepunter vasthield voor de Kerels.

Bernd Storck heeft zijn start als KVK-coach niet gemist. Na de bekerzege tegen Leuven won de Veekaa met 1-0 tegen leider Genk. Een verdiende zege, met veel uitblinkers, maar dé man van de wedstrijd was doelman Tom Vandenberghe. De rustige West-Vlaming stond op zijn dertigste voor het eerst tussen de palen in de Jupiler Pro League, en hield met enkele cruciale saves de drie punten thuis. “Om op mijn dertigste te mogen debuteren in de hoogste klasse voelt geweldig, daar had ik enkele jaren geleden niet van kunnen dromen”, blikt een goedlachse Vandenberghe terug. “Ik had wat geluk bij de laatste redding op de poging van Heynen, voor hetzelfde moment valt de bal in de voeten van de tegenstander en dan incasseer je toch.” Dat gebeurde echter niet, KVK haalde het na een topwedstrijd met 1-0. “De tijd bleef maar duren, vijf minuten leken uren, dus ik was enorm opgelucht toen ik het laatste fluitsignaal hoorde. Ik was zo gelukkig voor de ploeg, en zelf was ik natuurlijk ook tevreden.” Ook coach Bernd Storck feliciteerde zijn doelman voor zijn prachtige debuut, al bleef de Duitser bescheiden. “Je hebt gewoon je job gedaan, daarom sta je in doel, zei hij me”, lacht Vandenberghe.

Geloof in de redding

Met de driepunter erbij duiken de Kerels 2023 in op de 16de plek, op twee punten van een veilige plaats. Vandenberghe is ervan overtuigd dat Kortrijk daar niet hoort: “Zowel tegen Leuven als tegen Genk, twee echt goede ploegen, toonden we dat we kunnen vechten en winnen. Op die manier bewezen we nog maar eens dat er kwaliteit in deze groep zit, alleen beginnen we te laat zo te spelen.” Te laat is het nog niet voor de redding, maar KVK zal niet veel steken mogen laten vallen na de jaarwisseling.

Als de coach het vertrouwen in me behoudt, zal ik dolgelukkig zijn

“De laatste twee zeges deden deugd en geven ons vertrouwen voor de komende maanden. Het zit goed met de nieuwe coach en we geloven in de redding, we moeten verder doen zoals we nu bezig zijn”, weet de 30-jarige doelman, die vorig jaar na zeven seizoenen bij Deinze de 1B-deur achter zich toe trok.

Marko Ilic

Vandenberghe stond tussen de palen omdat nummer 1 Marko Ilic al even ziek is. Wanneer hij terug is, blijft voorlopig een raadsel, maar Vandenberghe zou het begrijpen als de Serviër na Nieuwjaar weer zijn plek in doel inneemt. “Marko heeft natuurlijk al veel bewezen hier in Kortrijk. Ik tekende voor drie jaar in het Guldensporenstadion en ik denk ook niet dat Marko met zijn kwaliteiten hier nog zo lang blijft spelen. Ik hoop dat ik me getoond heb en de club aan mij denkt wanneer Marko vertrekt. Maar als de coach het vertrouwen in me behoudt, zal ik uiteraard dolgelukkig zijn”, sluit een stralende Vandenberghe af.