Tom Sinnaeve is nieuwe T1 bij Eendracht Jonkershove (4A): “Het vuur in de groep aanwakkeren”

Bij vierdeprovincialer Eendracht Jonkershove besliste Nori Boucherim na de 1-3-thuisnederlaag tegen Fusion Oostende om te stoppen als hoofdtrainer. Assistent Tom Sinnaeve neemt over tot het einde van het seizoen.

“Nori had mij in de loop van de wedstrijd al ingelicht en deelde zijn beslissing na de wedstrijd ook met het bestuur en de spelersgroep”, zegt T2 Tom Sinnaeve. “De voornaamste reden van zijn ontslag is dat hij vond dat hij de groep niet meer genoeg kon motiveren. Nu is het de bedoeling dat ik het huidige seizoen afwerk met de optie om volgend seizoen verder te doen.”

“Ik heb de mensen van het bestuur gezegd dat ik de eerstkomende wedstrijden wil afwachten om te zien of ik weer het vuur, de juiste mentaliteit en ook de wil om voor elkaar te vechten in de groep kan krijgen, en hopelijk lukt mij dat. Na een goede start zijn we na een aantal opeenvolgende wedstrijden tegen de topploegen wat weggezakt. We haalden juist voor en na de winterstop zes op zes tegen Lo-Reninge en Alveringem en in de inhaalwedstrijd op Adinkerke waren we zeker niet de mindere. Maar na twee cadeautjes in de eerste helft en een derde tegengoal direct na de rust, gingen de kopjes weer rap naar beneden. Ook zondag zat het niet mee met een gemiste strafschop voor de rust. We kwamen daarna nog wel gelijk met een tweede strafschop maar kregen op het einde nog twee goals tegen. Op zich kunnen we wel goed voetballen, maar als het wat tegenslaat, gaan de kopjes te vlug naar beneden.”

Starten met winst?

“Zondag proberen we op Bulskamp een mooi resultaat te halen. Het zou voor mij mooi zijn om met een overwinning te kunnen starten. Dat kan ons ook het nodige vertrouwen geven voor de volgende thuiswedstrijd tegen Zarren. Dat is voor mij een heel belangrijke wedstrijd, want ik voetbalde daar een aantal jaren en was er vorig seizoen nog T2. En de spelers weten dat ik voor die wedstrijd een over-mijn-lijk-mentaliteit van hen verwacht”, besluit Tom Sinnaeve. (PB)

Zondag 22 januari om 15 uur: WS Bulskamp – Eendracht Jonkershove.