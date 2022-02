Tom Saintfiet over de ‘Vlasico’: “Kortrijk en Waregem zijn twee steden die thuishoren in de hoogste voetbalafdeling”

De alomtegenwoordige Tom Saintfiet (48) beleeft hoogdagen. De Gambiaanse bondscoach uit de Kempen heeft ook een West-Vlaamse link. SV Zulte Waregem en KV Kortrijk beschikken beiden over een Gambiaanse speler in hun kern. “Badamosi maakt al van in het begin deel uit van mijn selecties. Voor Fadera is het nog even wachten op een internationale oproep.”

Het verhaal van Saintfiet en de Afrika Cup draaide uit op een sprookje. De Belg leidde Gambia, het kleinste land op het Afrikaanse continent, voor het eerst in zijn bestaan naar de eindronde van een groot toernooi. “We hadden nog nooit een groot toernooi gespeeld”, blikt Saintfiet terug. “Op voorhand wisten we niet hoe sterk we waren, maar doordat we de kwalificatiegroep wonnen waarin grote landen als Angola of DR Congo zaten, dachten we dat we wat konden bewerkstellen. Ons avontuur was mooi, maar de nederlaag tegen Kameroen zette ons opnieuw met beide voetjes op de grond. De ontgoocheling van de uitschakeling duurde enkele dagen, want eens je tot in de kwartfinale geraakt, wil je ook de halve finales bereiken.”

Badamosi en Fadera

Gambianen vinden dezer dagen vlotter hun weg naar de Belgische hoogste voetbalafdeling. KV Kortrijk mocht een speler afleveren voor De Schorpioenen van Saintfiet. “Badamosi van KV Kortrijk ken ik al een tijdje. Sinds ik bij Gambia werd aangesteld, maakt hij al deel uit van mijn selecties. Het is een jonge speler die wat meer minuten zou moeten krijgen bij Kortrijk, want dan zal hij zich nog beter kunnen ontwikkelen.”

Ook de aartsrivaal van de Veekaa, Zulte Waregem, beschikt over een Gambiaan. “Ik volg Fadera al sinds zijn periode bij het Slowaakse FK Pohronie. In het begin had de speler aanpassingsproblemen waardoor hij minder aan spelen toekwam, maar nu lijkt hij helemaal boven water te komen. Ik zie dat hij zich prima ontwikkelt in West-Vlaanderen. Nieuwe jongens moeten ingepast worden in mijn systeem van spelen en ik kijk dan wie er klaar is voor het internationale niveau. Voor Fadera kwam een selectie voor de Afrika Cup nog te vroeg, maar ik had al enkele gesprekken met hem en hij kan een mooie carrière uitbouwen.”

De derby

Saintfiet probeert zo veel mogelijk wedstrijden te volgen waarin ‘zijn’ Gambianen spelen. Voor de ‘Vlasico’ zit hij op de eerste rij. “Een derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem is altijd een aangenaam kijkstuk”, zegt de Gambiaanse bondscoach. “In de jaren 80 waren Kortrijk en Waregem twee gerespecteerde voetbalteams in ons land. Sindsdien is het niveau wat gezakt, maar een burenduel is altijd plezant. Het zijn twee voetbalsteden die thuishoren in de hoogste afdeling. Persoonlijk hoop ik dat Fadera en Badamosi de volledige wedstrijd zullen spelen. Ze hebben dit nodig in hun ontwikkeling, want ze beschikken over voldoende kwaliteiten om het te maken in België.” (Elian Coussement)