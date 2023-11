Tom De Sutter deed in november 2007 straffer dan Lukaku

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Tom De Sutter straffer dan Lukaku

Heb je ook aan Tom De Sutter gedacht bij de vier goals in twintig minuten van Rode Duivel Romelu Lukaku tegen Azerbeidzjan? In november 2007 leverde onze goalgetter een gelijkaardig maar nog nét iets straffer kunstje af. In de bekerwedstrijd op KV Mechelen scoorde hij ook vier keer na elkaar, maar dan al in de éérste twintig minuten. Waarop hij zich olijk naar coach Glen De Boeck keerde en met de handen gebaarde: “Een applausvervanging graag!”

De interlandbreak kende ook twee plezante weerziens met oud-Cerclespelers in de oefenmatch tegen Servië. Olivier Deman speelde een prima wedstrijd, evenals oude bekende Strahinja Pavlovic. De boomlange verdediger besliste zowaar de match, door in de aanvangsfase het winnende doelpunt aan Carrasco te schenken en later de kans op een gelijkmaker op de paal te trappen.

Een Engelse zaterdagnamiddag

Dit weekend krijgen we op een klassieke ‘Engelse’ zaterdagnamiddagmatch het bezoek van Eupen. De Oostkantonners zijn de enige ploeg die we dit seizoen nog niet voorgeschoteld kregen. Het mag normaal gesproken geen probleem zijn om dit witzwarte varkentje, pardon panda, te wassen. Vorig jaar was Eupen met voorsprong de zwakste tegenstander in de thuismatchen. Dit jaar laten ze af en toe aardig voetbal zien, maar nog steeds met onbegrijpelijk flauwe momenten.

“Na de kolkende energiecocktail van de derby moet Cercle de goede spirit vasthouden”

Voor de supporters wordt het hopelijk alweer een match om ons aan op te warmen. Na de kolkende energiecocktail van de derby moet Cercle de goede spirit vasthouden. Onze vereniging doet een speciale actie waarmee de abonnees kosteloos twee personen mogen uitnodigen. Benieuwd hoeveel mensen daarop zullen ingaan, want in tegenstelling tot het memorabele seizoen 2007-2008 groeit het publiek niet vanzelf met de fraaie klassementspositie. Zou het dan toch bij veel gezinnen financiële crisis zijn?

Opvallen tussen grijze muizen

Niet dat het voor mij op de tribunes een wedstrijd om het meest volk moet worden. Wij tellen misschien minder toeschouwers dan de topclubs, maar wij staan er altijd, loyaal in goede en kwade dagen. Als daar grapjes over gemaakt worden, moet ik vooral glimlachen. Elke reclamemaker weet dat álle aandacht goed is en zou een been geven voor het verwerven van zulk authentiek imago. Cercle heeft tenminste een identiteit, wat ons doet opvallen tussen de rij grijze muizen Westerlo, Kortrijk, Leuven, Eupen enzovoort.

Bovendien hoor ik zo graag Brugs klappen op de tribune, met het voetbal als verbindende factor van een plaatselijke gemeenschap. We ruttelen nog eens over onze match op maandag met collega’s, op dinsdag in de winkel, op woensdag met de buren, op donderdag met de familie… En in het weekend zien we op de wedstrijd weer bekende gezichten. Zo zou je met je voetbalploeg toch honderd jaar willen worden?