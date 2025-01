Togolees Karim Dermane uitgegroeid tot cruciale schakel bij de Veekaa:“Het zou een droom zijn om ooit bij Liverpool te spelen”

Als er één speler is die deze winter de harten van de West-Vlaamse supporters sneller doet slaan, dan is het Karim Dermane wel. De Togolese middenvelder, amper 21 jaar jong, heeft sinds zijn komst naar KV Kortrijk een verpletterende indruk gemaakt. Klein van gestalte, maar groots met de voeten: de Veekaa lijkt een ruwe diamant in huis te hebben gehaald. En dat precies op een moment waarop de donkere wolken boven het Guldensporenstadion dreigender zijn dan ooit tevoren.

Afgelopen weekend pakten de troepen van Yves Vanderhaeghe een onverhoopt punt in Jan Breydel tegen een Club Brugge dat al 20 wedstrijden ongeslagen is. Het doelpunt van Brecht Dejaegere – zijn eerste sinds zijn terugkeer naar West-Vlaanderen – gaf Kortrijk hoop. Toch bleef er stof tot discussie: het penaltydoelpunt van Brugge zorgde voor ophef.

Volgens Dermane was het een onterechte strafschop. “Na elke wedstrijd bespreken we belangrijke momenten met de ploeg en ook die fase kwam uiteraard aan bod. Ik vond het een heel lichte penalty. De beelden waren niet duidelijk genoeg om een correct oordeel te vellen, maar het voelde niet juist.”

Feyenoord

De reis van Dermane begon in zijn thuisland Togo, waar hij al op jonge leeftijd opviel met zijn voetbaltalent. Hij trok al snel naar de West African Football Academy in Ghana, een broedplaats voor veelbelovende talenten. In 2022 volgde een transfer naar Feyenoord.

Bij de U21 van de Rotterdammers deed Dermane ervaring op en kreeg hij zelfs kort de kans om te proeven van de Eredivisie. Zijn debuut? Een invalbeurt tegen Go Ahead Eagles, waar hij vijf minuten voor tijd Philippe Sandler (ex-Anderlecht) kwam vervangen. Het bleef echter bij die ene wedstrijd, een echte doorbraak zat er niet in voor de jonge knaap. Een nieuwe uitdaging diende zich aan in België, waar Dermane naar Lommel SK trok. Hij groeide meteen uit tot een absolute smaakmaker in de Challenger Pro League. Tijdens zijn eerste seizoen in Limburg flirtte hij zelfs met de prijs voor beste speler van de competitie. Alleen Thibaut Verlinden (Beerschot) ging hem voor.

Na anderhalf seizoen bij Lommel belandde Dermane afgelopen winter in Kortrijk, een transfer die er bijna niet gekomen was. Afgelopen zomer stond hij dicht bij een overstap naar OH Leuven. “Ik was er bijna”, blikt Dermane terug. “De gesprekken verliepen goed en ik voelde dat Leuven een mooie stap hogerop kon zijn. Maar door een miscommunicatie tussen de club en mijn makelaar liep alles anders dan verwacht. Het was een zware klap, want ik had echt uitgekeken naar een avontuur bij OH Leuven. Toch heb ik geprobeerd om mijn focus te behouden en te blijven presteren bij Lommel.”

Zijn doorzettingsvermogen betaalde zich uit. In januari kwam Kortrijk aankloppen, dit keer twijfelde Dermane geen moment. “Kortrijk is een club met passie, een rijke traditie, supporters die altijd achter de ploeg staan, zelfs in moeilijke tijden. Dat sprak me meteen aan. Voor mij was het duidelijk: dit was de juiste stap.”

Sinds zijn komst naar de Veekaa is de Togolees uitgegroeid tot een cruciale schakel in het elftal van Yves Vanderhaeghe. Tegen Anderlecht was hij met voorsprong de beste Kortrijkzaan op het veld. Ook in de wedstrijd tegen Club Brugge toonde hij waarom Manchester City-trainer Pep Guardiola hem deze zomer zo graag mee wilde op oefenstage.

Blijven knokken

“Ik ben zeer tevreden met mijn start”, vertelt Dermane met een glimlach. “De supporters zijn geweldig. Ze geven me net dat extra duwtje dat ik nodig heb om nog beter te presteren op het veld. De wedstrijd tegen Club Brugge was er eentje waar ik enorm naar uitkeek. Brugge is momenteel de beste ploeg in ons land. Als je tegen zo’n team een punt kan pakken, moet je daar tevreden mee zijn. Toch weet ik dat we niet op onze lauweren kunnen rusten. We moeten elke wedstrijd blijven knokken om ons doel te realiseren.”

Met de komst van Karim Dermane en Marco Ilaimaharitra heeft KV Kortrijk een middenveld gevonden dat perfect in balans is. De twee nieuwkomers brengen precies wat de ploeg nodig heeft in de strijd tegen degradatie: rust, controle en voetballend vermogen.

Match van de waarheid

Ilaimaharitra excelleert in het bewaken van de defensieve organisatie, terwijl Dermane uitblinkt als een energieke box-to-boxspeler. “Marco is niet alleen een fantastische voetballer, maar ook een geweldig persoon”, vertelt Dermane vol enthousiasme. “Het is alsof we elkaar al tien jaar kennen. Zowel op als naast het veld voelen we elkaar blindelings aan, dat maakt het samenspel zoveel makkelijker.”

Ondanks de positieve signalen, staat KV Kortrijk nog steeds met de rug tegen de muur. Na een knap gelijkspel tegen Club Brugge wacht zondag de match van de waarheid tegen rechtstreekse concurrent Westerlo. Bij een nederlaag dreigt de achterstand op een veilige plek op te lopen tot zeven punten, met wedstrijden tegen Union, Antwerp en Gent in het verschiet kan er dit weekend maar beter gewonnen worden.

Dermane beseft dat de tijd dringt. “De wedstrijd tegen Westerlo wordt cruciaal, we weten dat we moeten winnen om onze kansen op het behoud in leven te houden. Vanaf nu telt elke match. We zullen tot de laatste speeldag blijven knokken voor iedereen die Kortrijk een warm hart toedraagt.”

De jonge middenvelder heeft zich in korte tijd geliefd gemaakt bij de Kortrijkse aanhang, maar zijn toekomst ligt niet in West-Vlaanderen. Aan het einde van het seizoen keert hij terug naar Lommel SK, waar hij tot 2028 onder contract staat. Een verlengd avontuur in ons land is uitgesloten. Dermane heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland.

Liverpool

Met zijn ambitie wil hij in de voetsporen treden van zijn goede vriend Kévin Denkey, die voor 16,5 miljoen euro van Cercle Brugge naar Cincinnati FC vertrok en daarmee de duurste inkomende transfer ooit in de MLS werd. “Ik ben blij met mijn periode hier in België, maar voor mijn carrière denk ik dat het beter is om volgend seizoen naar een andere club te vertrekken”, legt Dermane uit. “Mijn droomclub is Liverpool. Ik hou van hun manier van voetballen. Het zou een droom zijn om ooit op Anfield te schitteren. Maar zoals ik eerder zei, wil ik alles stap voor stap doen.” (ED)