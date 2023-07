Toch niet nog eens twee zakkers?

Thanks, mister John Textor… Vandaag begint de Jupiler Pro League 2023-2024 met Union-Anderlecht. Meteen een ouverture die kan tellen voor Union-coach Alexander Blessin, eeuwig Oostendenaar. Met deze keer maar zestien clubs en na 30 speeldagen opnieuw Champions’ play-offs met zes ploegen. En zogenaamde Relegation play-offs die bepalen wie degradeert naar de Challenger Pro League met de nummers 13 tot en met 16. Wie daarin eerste eindigt, blijft in 1A, de tweede speelt nog barrages tegen de winnaar van de Promotion play-offs in 1B, de laatste twee zakken. Minstens twee en misschien drie degradanten dus.

We speelden vorig seizoen met Zulte Waregem en KV Oostende al twee West-Vlaamse eersteklassers kwijt, het zal komend seizoen toch niet opnieuw gebeuren met Cercle Brugge en KV Kortrijk? Neen, Cercletje was vorig seizoen al dé revelatie: tiende, zoiets. Al spreken we zeker eind juli graag met twee woorden. En al liever na de eerste vijf wedstrijden: voor de helft van 1A betekent een gemiste start het begin van een seizoen vol miserie, een goeie start verzekert rust. En Cercle speelt in die eerste vijf speeldagen toch al tegen drie play-off 1-kandidaten. Maar ook al kijkt KV Kortrijk bij de start tegen een iets makkelijker programma aan, we zien maar weinig kans dat de Kerels die Relegation play-offs gaan ontlopen. Voor de KVK-fans die op sociale media alweer ‘schande, Buyse!’ aan het intikken zijn: zeg zelf eens welke viér clubs momenteel nog minder te bieden hebben dan de Veekaa? Er zijn zelfs voetbalredacties die KVK meedogenloos de zestiende plaats voorspellen. Met dank aan mister John Textor: dat zeggen wij (net) niet. Want dankzij zijn Amerikaanse eigenaar, die vijf dagen voor de start van de competitie zijn succescoach wisselde voor een obscure Braziliaanse coach, is RWDM nu nog een grotere risicopatiënt dan KVK na het al even onbegrijpelijke circus rond de overname van de Kaminksi Group. En als coach Still woensdag nog hoopte op zéven nieuwe spelers en al rekende dat KVK, vorig seizoen 31 punten na 34 speeldagen, nu zo’n 35 punten moet halen met vier matchen minder, mogen wij dan nu al huiveren? Indien KVK half maart 2024 hoger dan de 13de plaats prijkt, bied ik op de middenstip van het Guldensporenstadion mijn excuses aan.

Oh ja, wat met onze derde eersteklasser Club Brugge? Titelfavoriet? Graag! Maar ik wilde toch even de match tegen Aarhus gisterenavond afwachten en ook de eerste vijf matchen… Want Ronny Deila – zie verder in deze krant – kon mij nog niet helemaal overtuigen.