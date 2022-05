Titel erg dichtbij voor Club Brugge na zege tegen Union

Club Brugge heeft een reuzestap richting een derde opeenvolgende titel gezet. Voor de tweede keer in vier dagen tijd won het van concurrent Union. De enige goal kwam op naam van Union-doelman Moris die een bal van Buchanan in eigen doel devieerde. Brugge mag de champagne al koud zetten, winst op Antwerp zondag is altijd genoeg voor de titel.

Hendry was de verwachte vervanger van de geschorste Nsoki. Iets verrassender was de basisplaats van Sobol op de flank. Iedereen had daar Skov Olsen verwacht, de Deen deed afgelopen zondag de partij kantelen met twee assists. Hij trainde echter niet voluit deze week en startte vanop de bank. De Ketelaere stond terug vooraan waardoor Adamyan gepasseerd werd.

Zotte sfeer

Bengaals vuurwerk, rookbommen en heel erg veel decibels. De start van de partij had veel weg van een Champions League-wedstrijd. Na twintig seconden was er al bijna de anticlimax. Lazare bezorgde Union net geen droomstart maar Mignolet bewaarde zijn kalmte. Het openingskwartier was voor de bezoekers, ze waren iets vinniger en snediger in de duels. Dat leidde al snel tot twee gele kaarten en heel wat consternatie. Machida trok aan de noodrem toen De Ketelaere op weg naar doel leek, rood had hier ook gekund. Wat later kon Lazare een tweede geel karton krijgen na een fout op Lang maar ook hier bleef de rode kaart op zak. Ondertussen had Brugge had evenwicht hersteld maar erg grote kansen leverde dat niet op. Het was Union dat op slag van rust alweer dicht bij de openingstreffer was. Mignolet kon met een fractie geluk de poging van Undav keren. Veel strijd en spanning dus maar geen treffers bij de rust.

Zondag titelfeest?

De eerste mogelijkheid na de rust was alweer voor Union. Prima kans voor Lazare en Mignolet had zelfs zijn rug nodig om de bal uit doel te houden. Ongelofelijke redding alweer, de Rode Duivel is nog steeds ongeslagen in de play-offs. Op die fase blesseerde Mata zich en die werd vervangen door Adamyan waardoor Odoi een rijtje lager kwam spelen. De fase die de wedstrijd veranderde was de tweede gele kaart van Mitoma. Het Brugse legioen rook bloed en stuwde hun ploeg vooruit. Kansen bij de vleet opeens, te veel om op te sommen en iedereen in het stadion voelde dat er een goal in de lucht hing. In minuut 65 was het eindelijk zo ver. Een stevige knal van Buchanan werd door doelman Moris via zijn verdediger Bager in doel gewerkt. Blundertje van de doelman maar geen supporter die erom maalde. Jan Breydel ontplofte helemaal.

Bijna liep het nog mis toen Undav de gelijkmaker een paar centimeters naast de paal kopte. De thuisploeg kreeg nog een strafschop na handsspel van Mitoma maar de VAR riep hem naar de monitor en hij keerde terug op zijn beslissing. De belangrijkste VAR-fase kwam in het slot. Nielsen deed heel Jan Breydel verstommen met een prima knal. Alles te herdoen zo leek, maar de goal werd afgekeurd na voorafgaand buitenspel. Dat kon er nog wel bij in een wedstrijd die zo al bol stond van de spanning. In blessuretijd werd ook nog Buchanan uitgesloten met twee keer geel. Club Brugge mag de kampioenenshirts alvast beginnen drukken, een zege op Antwerp zondag volstaat altijd voor de titel. In het andere geval moeten ze op een beetje hulp van hun aartsrivaal Anderlecht rekenen.