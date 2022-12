Timothy Derijck staat voor maanden van de waarheid met Zulte Waregem: “Als we tegengoals blijven slikken, redden we het niet”

De Jupiler Pro League is terug van weggeweest en datzelfde geldt voor Timothy Derijck (35). De ervaren verdediger is opnieuw fit na een scheurtje in de mediale band van de knie. De opdracht? In de komende zeventien wedstrijden het behoud van Zulte Waregem veiligstellen. “We hebben de kwaliteiten, het komt erop aan om een constant niveau aan te houden. Voor de WK-break waren we te wisselvallig”, zegt hij nuchter.

Alsof we weer uit een voorbereiding komen. Zo voelt het gesprek met Timothy Derijck aan. Het is afwachten wat die WK-break zal geven. Eén ding is zeker, Derijck is weer fit. De centrale verdediger viel uit op 20 oktober in de partij tegen Anderlecht.

“Een scheurtje in mijn mediale band van de knie”, zegt hij. “Dat zou zes weken duren. Het had geen zin om mijn terugkeer te forceren gezien de lange break. Het was ideaal dat ik twee oefenwedstrijden kon spelen en dat ik minuten kon maken. Ik ben klaar om aan het, tussen haakjes, nieuwe seizoen te beginnen.”

Ja, het was toch een rare periode, met dat WK in de winter.

“Het is anders dan alle andere jaren. Je wil toch zien hoe je uit deze break komt als ploeg en als individu. We komen uit een periode zonder wedstrijden met inzet, trainingen en oefenwedstrijden. Dan zullen we zien waar we staan, te starten met een bekerwedstrijd tegen Deinze en dan in de competitie tegen STVV. Als we heel eerlijk zijn: we moeten er direct staan, als we niet verder achterop willen geraken.”

Heb je iets opgestoken van het voorbije WK voetbal?

“Ja. De meeste wedstrijden heb ik gezien. Het viel me op dat je met bepaalde spelopvattingen iets kan bereiken. Kijk naar Marokko, niemand had dat verwacht, ten opzichte van de grotere landen. Met misschien minder bekende spelers toonden zij dat je met een bepaald idee zeer ver kan geraken. Leeftijd maakt niet uit.”

Kwam dat WK nu gelegen? Performance coach Jarno De Vleeschauwer had het over een ideale periode om jongens met pijntjes te laten recupereren.

“Aan de ene kant kan je dat wel zeggen. Maar als je geen punten pakt in de wedstrijden die er aankomen, dan is die pauze niet goed geweest. Er zit wel een kern van waarheid in. Sommige jongens zaten op hun tandvlees omdat ze vorig seizoen veel hadden gespeeld en nu weer. Het blijft toch heel lastig om in te schatten welk effect dit zal hebben.”

Met welk gevoel trokken jullie die break in, na een knotsgekke partij tegen Eupen die eindigde op een 5-5-gelijkspel?

“Het was dubbel, hé. We gaven gemakkelijke goals weg en dan kwamen we toch nog terug. In de laatste seconden kom je voor, maar je krijgt toch weer dat deksel op de neus. We lieten ons hoofd niet hangen en toonden weerbaarheid. Er was veel strijd. Maar dat zou niet mogen, da’s een tegenvaller.”

“Stel dat we dat resultaat toch over de streep hadden getrokken, hadden we twee punten meer en stonden we net boven de lijn (degradatiezone, red.). Maar je idee en de spelopvatting blijven hetzelfde. Je zou nog altijd achterom moeten kijken, bij elke wedstrijd. We moeten zien dat we op het einde van het seizoen boven die degradatiezone staan. Ik denk dat we met een vijftal ploegen zullen moeten knokken om erin te blijven en niet bij die laatste drie te eindigen.”

We zijn halfweg. Hoe analyseer je het seizoen tot dusver, hebben jullie punten genoeg behaald?

“We hadden een heel lastige start, maar ja, wat is dan beter? Voetbal is een detailsport. Dat hoort er gewoon bij. Soms kregen we iets te weinig, soms iets te veel. Maar we hebben te weinig punten, dat is duidelijk. We waren te wisselvallig. Dat is ook zichtbaar aan de uitslagen. We moeten constanter gaan presteren. Dat we altijd een bepaald niveau halen. Dat is een werkpunt. Pas dan kunnen we eindigen op de plek die we voor ogen hebben.”

Er zijn natuurlijk ervaren jongens als Bossut, Vossen, Ciranni, jezelf, … Jullie weten wat nodig is om het behoud af te dwingen in 1A.

“Er is gekozen voor een heel jonge groep met talent van buitenaf. Vooraf was voorspeld dat het met ups and downs zou kunnen zijn. Reken daarbij dat het Belgisch voetbal totaal niet te onderschatten is. De ervaren jongens kunnen de youngsters helpen.”

“We moeten constanter gaan presteren. Dat is zeker een werkpunt”

“Maar als je x-aantal maanden in een club bent, moet je ook beginnen beseffen wat er verwacht wordt. Als we dat kunnen neerzetten in de tweede seizoenshelft, dan kunnen we een samenhangend geheel vormen. Dan bereik je het leukste in het voetbal, dat ploegen zich gaan afvragen hoe ze ons blok moeten ontwrichten.”

Jullie slikten veertig tegengoals, het meest van alle ploegen. Wringt dat niet als verdediger?

“Je bent daar uiteraard mee bezig. Het is verre van fijn. Het is jammer dat ik zo weinig kon spelen door blessures. We proberen bij te sturen door zaken aan te duiden met beelden. Het moet beter, anders is de redding onmogelijk, als je weer zo veel doelpunten gaat slikken.”

De sfeer onder de supporters blijft positief, we zagen nog geen tennisballen op het veld of vuurpijlen uit de tribunes vliegen … Dat moet deugd doen.

“Je mag niet vergeten hoe het vroeger was. Essevee beleefde een hoogconjunctuur. Ze kwamen naar Zulte Waregem kijken, verwachtten dat we zouden winnen en goed voetbal op de mat brachten. Als het na een aantal jaar minder gaat met de club, is het mooi dat ze toch achter ons blijven staan. We spelen soms nog mooi voetbal, hé. Maar dat is ook wel deels waarom we het doen. Om de fans een goed gevoel te geven, we houden wel degelijk rekening met hen.”

De herstart biedt op papier mogelijkheden, met een verplaatsing naar STVV en de komst van KV Mechelen.

“Er zijn absoluut geen gemakkelijke wedstrijden meer. We begonnen met een zwaar programma, maar is dat dan goed? Er is maar één remedie. Zoveel mogelijk punten pakken. Je mag er nooit van uitgaan dat verliezen oké is. En als winnen niet lukt, moet je vechten voor dat gelijkspel. De insteek moet altijd zijn om punten te verzamelen.”

Nill De Pauw was aanwezig op training, maar sluit in januari niet aan. Speurt de club al actief naar versterkingen?

“Ik was enigszins verrast, want ik was niet op de hoogte. Het is goed dat iemand de competitie kent. Ik denk wel dat de club tijdens de wintertransferperiode nog spelers zal halen. Jongens die meteen inpasbaar zijn en bruikbaar zijn in ons systeem, zijn altijd welkom.”

Over transferperiodes gesproken, heb jij al zicht op je toekomst?

“Dat is te vroeg. Mijn grootste bekommernis is momenteel om de club in 1A te houden. Daarna zullen we wel zien of ik nog een extra jaar blijf of langer. Dat weet je nooit in het voetbal. We zijn te afhankelijk van veel factoren. Nu telt maar één ding: de club redden.”