Timothy Derijck over 2-6-nederlaag tegen AA Gent: “Geen vermijdbare, maar weggeefgoals”

Timothy Derijck nam na de zware 2-6-nederlaag tegen AA Gent geen blad voor de mond. “Dit waren geen vermijdbare, maar weggeefgoals. We hebben nog vijf wedstrijden. Gaat het makkelijk worden? Nee. Gaan we er alles aan doen? Uiteraard. Zolang het mathematisch mogelijk is, moeten we er blijven in geloven.”

De analyse van ervaringsdeskundige Timothy Derijck na de 2-6 tegen AA Gent was er eentje die heel helder was. “Tot de 0-1 liep het redelijk goed. Maar dan kwam er een simpele voorzet en wordt die verdedigende middenvelder niet gevolgd. De Sart kon overhoeks binnen koppen. Het wordt dan meteen 0-2. De kopjes gingen niet naar beneden, want we zijn het gewoon om terug te vechten. Ik kon dan de 1-2 binnen koppen. Maar goed. Neem nu die 2-4, dat is het prototype van een tegengoal die typeert in welke fase we nu zitten. Die goals zijn niet vermijdbaar, maar je geeft ze gewoon weg. Dat is heel erg zonde.”

Het publiek trok nog voor affluiten naar huis. “Ik snap dat het moeilijk is om positief te blijven. Ik hoop wel dat het publiek ons blijft steunen tot de laatste wedstrijd. De sfeer in de groep is dubbel. We trainen goed, we lachen ook en werken prima. Maar op een bepaald moment mag het ook wel stoppen. Je mag het niet blijven weggeven en niet zomaar je man laten lopen.”

Niet vrolijk

De teller staat op 67 tegengoals. “Ik voel me goed”, zegt Derijck. “Ik kan alles belopen. Maar telkens sta je te ver om te helpen. Daar word je niet vrolijk van, maar goed, je moet het met elkaar doen. Hoe slecht we er ook voor staan, je moet er vol voor gaan. Dat het bijna onmogelijk is, dat klopt. Maar als je op voorhand zegt dat het niet gaat lukken, speel je beter met je tweede elftal.”

Op den duur zou je er moedeloos van worden. “Kijk, ik ben bijna 36 jaar, maar ik speel nog zo graag voetbal. Bij mij zal dat niet snel komen. Maar je wint ook wel een keertje graag. We hebben weer een serieuze klap gekregen.”

