Timmy Simons na achste verlies op rij in eigen huis: “We hadden het liever vandaag afgemaakt”

Essevee verloor terecht van een goed Sint-Truiden. Konaté en Reitz schonken de Limburgers pas in de tweede helft de drie punten. Het blijft bibberen voor Zulte Waregem, want een verlengd verblijf in 1A is nog geen zekerheid. Als Seraing verliest van Oostende, dan blijft Essevee in de hoogste voetbalafdeling van ons land.

De beste man op het veld bij Zulte Waregem was opnieuw doelman Sammy Bossut. Hij pakte enkele malen uit met een goede parade en voorkwam een vroege achterstand via de stip. De keeper stopte een strafschop van Brüls. “Het was leuk om die penalty te pakken, maar ik had liever die redding gemaakt én de overwinning thuis gehouden”, vertelt Bossut.

“Ik dacht dat het ons een boost zou geven, maar dat was niet het geval. Deze nederlaag komt echt binnen. Ik ben zeer ontgoocheld over wat we de eerste 60 minuten gebracht hebben. Ons spel was echt niet goed. We zaten helemaal niet in de wedstrijd, de tweede ballen waren altijd voor Sint-Truiden.”

“De tweede helft was een lesje in efficiëntie. We hebben onze kansen in de tweede 45 minuten niet benut en dan weet je dat je op het einde nog een tweede goal kan slikken. Ik moet ze wel nageven dat ze twee fantastische goals hebben gemaakt. We zijn mathematisch nog niet gered en moeten nog alles op alles zetten naar volgende week toe.”

Wat doet Seraing?

Timmy Simons kan niet tevreden zijn over de start van zijn trainerschap. Zulte Waregem verloor al voor de achtste keer in eigen huis. Deze wedstrijd maakte het geen enkele keer aanspraak op de overwinning. “Ons eerste uur was niet spectaculair, dat hadden we ons anders voorgesteld”, geeft Simons eerlijk toe.

“Anderzijds hadden we op het einde nog twee enorme kansen met Gano. Als je daar scoort, dan zit het vuur er weer in. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden tegen een uitgekookt Sint-Truiden. Zij hebben niet veel nodig om de wedstrijd naar hun hand te zetten. Twee fantastische doelpunten via twee afstandsschoten. Voor de rest hebben we weinig honderd procent kansen weggegeven, maar we hebben zelf te weinig gecreëerd in het eerste uur. Het zal nu afhangen van wat Seraing doet, al hebben we het nog altijd in eigen handen. Maar we hadden het liever vandaag afgemaakt.”

(EC)