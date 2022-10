Tienkoppig KV Kortrijk schiet zichzelf in de voet en blijft in het sukkelstraatje na 0-2 nederlaag tegen Westerlo

KV Kortrijk blijft sukkelen onderin. In het eigen Guldensporenstadion ging een niet eens slecht spelend Veekaa met 0-2 onderuit tegen Westerlo. De Kerels speelden meer dan een uur met tien man na een terechte rode kaart voor Gueye, die een slag uitdeelde.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de bezoekers. Foster haalde uit van ver, zijn aardige poging ging niet ver naast. Het balbezit was vooral voor Kortrijk, maar de Kerels waren daar te slordig mee in de eerste tien minuten. Lamkel Zé werd mooi door de defensie geloodst, de Kameroener besloot op Bolat. Aan de overkant moest Ilic redding brengen op een poging van Akbunar.

Domme rode kaart

KV Kortrijk is bezig aan een ongelukkig seizoen, en halfweg de eerste helft ging dat verhaal pijnlijk verder. Na tussenkomen van de VAR greep ref Wim Smet naar zijn achterzak. Gueye was de pineut en kreeg rood. In een duel deelde de spits een slag uit aan Perdichizzi. Domme maar terechte rode kaart en een drama voor KVK, dat nog driekwart wedstrijd met tien verder moest. Ook dat nog…

Gueye kreeg halfweg de eerste helft rood. © BELGA

KVK liet na de uitsluiting van Gueye logischerwijs de bal aan de bezoekers, maar de Kemphanen deden daar te weinig mee. Het was zowaar KVK dat er vlak voor rust nog het dichtst bij was, maar Messaoudi raakte de bal niet goed waardoor Bolat kon redden. 0-0 was een logische ruststand na een eerste helft met weinig groot gevaar.

Snelle goal na de pauze

Na de pauze ging het heel snel. Na nog geen twee minuten spelen werd een bal achteruit gelegd tot bij de alleenstaande Madsen. De Deen trapte eerst tegen Dessoleil, in de herneming knalde hij via de dwarsligger binnen: 0-1. De Kortrijkse aanhang was duidelijk: “wij willen voetbal zien!” Met tien man konden de Kerels nauwelijks een vuist maken, maar Westerlo liet na om het af te maken en hielden Kortrijk zo in de wedstrijd.

Dat wilden de Kerels graag met dank aannemen. Ei zo na kwam KVK langszij. Een sterk spelende Keita verraste Bolat op vrijschop, maar zijn trap strandde op de paal. Bij een hoekschop vond Keita de lange Avenatti, maar Bolat kon de kopbal pareren. Kortrijk verdiende stilaan een doelpunt, het publiek ging terug vol achter de ploeg staan.

Dan toch nog 0-2

Een doelpunt van KVK bleef echter uit en tien minuten voor tijd mocht de Kortrijkse hoop op een punt helemaal terug opgeborgen worden. Na een mooie Westelse aanval kreeg Dorgeles veel tijd. De aanvaller kapte naar zijn rechter en krulde de bal droogjes in de verste hoek. 0-2 was de eindstand.

Dorgeles scoorde de 0-2 voor Westerlo. © BELGA

Kortrijk doet wederom een slechte zaak in het klassement. Morgen spelen KV Oostende en Zulte Waregem tegen elkaar, dus minstens éen degradatiekandidaat loopt uit. KVK zal na dit weekend wel eens de rode lantaarn kunnen zijn. Volgende week neemt Kortrijk het op tegen ploeg in vorm Cercle Brugge. Een match die ze moeten winnen.

(JV)