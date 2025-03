Tienkoppig Club Brugge Europees uitgeschakeld na 3-0-nederlaag tegen Aston Villa

Club Brugge heeft zich woensdagavond niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. In de terugwedstrijd van de achtste finales verloor een tienkoppig blauw-zwart met 3-0 van Aston Villa, nadat het ook de heenmatch al met 1-3 had verloren. The Villans komen in de kwartfinales uit tegen Paris Saint-Germain, dat dinsdag topfavoriet Liverpool via strafschoppen uitschakelde.

Club begon ondanks de 1-3-nederlaag in de heenwedstrijd met frisse moed aan de return in Villa Park en dwong ook de eerste noemenswaardige kans af. Na een lang uitgesponnen aanval zette Jashari voor op de inlopende Vanaken, die het leer met het hoofd een metertje naast het doel van Martinez devieerde.

Rode kaart

Kyriani Sabbe werd met rood van het veld gestuurd. © Belga

Al na 17 minuten werd de situatie voor blauw-zwart echter uitzichtloos. Kyriani Sabbe verslikte zich in een lange bal van Martinez en liet Marcus Rashford in zijn rug weglopen. De vervanger van de geblesseerde Joaquin Seys zag geen andere uitweg dan de Engelse spits onderuit te lopen en werd met rood van het veld gestuurd. Op de daaropvolgende vrije trap van Tielemans had Mignolet een uitstekende parade in huis.

Ondanks het mannetje minder bleef blauw-zwart wel zoeken naar de openingsgoal, weliswaar zonder veel gevaar te creëren. Aston Villa liet de bal net zoals in de heenwedstrijd aan Club en hanteerde zijn geliefkoosde countervoetbal om de bezoekers pijn te doen. Dat lukte na de rode kaart voor Sabbe maar één keer, toen Rashford in het slot van de eerste helft in het zijnet besloot.

Kopje-onder

De aanwezige supporters, onder wie de Britse prins William, kregen een veel beter Aston Villa te zien in de tweede helft. Mignolet kon eerst nog het schot van Mings uit zijn doel houden, maar moest zich nauwelijks twee minuten later wel gewonnen geven. Oude bekende Leon Bailey speelde zijn mede-invaller Marco Asensio in de zestien vrij met een listig balletje, de Spanjaard ramde het leer tegen de touwen, 1-0.

Na het openingsdoelpunt was het dek van de dam. Asensio zag zijn tweede op drie minuten tijd op de paal stranden, Maatsen deed zijn Spaanse ploegmakker voor hoe het wel moest en duwde de bal via de schouder van Mechele in doel. Op het uur kende Asensio meer geluk door de voorzet van Rashford voorbij Mignolet te schuiven, 3-0. Villa haalde nadien de voet van het gaspedaal en maakte de tijd vol.