Tienkoppig Cercle Brugge lijdt eerste nederlaag onder coach Feldhofer tegen Genk

Racing Genk heeft zaterdagavond op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League zijn leidersplaats verstevigd. De Genkies dienden in de Cegeka Arena een tienkoppig Cercle Brugge de eerste nederlaag onder Ferdinand Feldhofer toe: 2-1. De mannen van Thorsten Fink (57 punten) hebben in het klassement opnieuw zes punten voorsprong op Club Brugge (51 ptn), Cercle telt als nummer tien 29 eenheden.

Cercle was sinds de aanstelling van Feldhofer op 10 december ongeslagen, terwijl Genk ook al zes competitiewedstrijden niet meer verloor. De Limburgers gingen tegelijkertijd voor een twaalfde opeenvolgende thuiszege in de competitie, maar dat deerde Fink niet om zijn elftal om te gooien.

Een experimenteel Genk was na tien minuten op achtervolgen aangewezen in de Cegeka Arena. Cercle-kapitein Somers kreeg de bal pardoes voor de voeten, maar haalde vervolgens uit met een fraai schot in de verste hoek, 1-0. Genk was echter niet aangeslagen en hees zich acht minuten later opnieuw op gelijke hoogte. Scheidsrechter Van Damme zag geen strafschop in het licht contact van Utkus met Oh, maar wees op aangeven van de VAR toch naar de stip. Steuckers zette zich achter de bal en stuurde Delanghe de verkeerde kant uit, 1-1.

Na het hevige openingshalfuur zakte het tempo, maar de thuisploeg zocht wel met een voorsprong de kleedkamers op. Nkuba profiteerde van mistasten van Utkus en zette de bal voor doel, waar Oh vrijstond en de 2-1 overhoeks binnen plaatste.

Na de pauze ging Genk vanuit een zetel voetballen, wat resulteerde in een matige tweede helft. Cercle was niet meer bij machte om veel gevaar te creëren en mocht blij zijn dat Delanghe met enkele knappe saves de Vereniging in de wedstrijd hield. De Cercle-doelman werd een kleine tien minuten voor tijd wel met rood van het veld gestuurd, toen hij buiten de zestien hands beging.