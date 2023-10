Tienkoppig AA Gent loopt bij Cercle tegen eerste seizoensnederlaag aan

AA Gent is op bezoek bij het verrassend sterke Cercle Brugge tegen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen aangelopen. Na een turbulente tweede helft stond het 2-0 in het voordeel van de Vereniging. Elk team in de Belgische hoogste afdeling heeft nu dit seizoen minstens één keer verloren.

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen Leonardo Lopes er 1-0 van maakte voor de thuisploeg, die een gretige indruk naliet.

Gent met tien

Een kwartier voor affluiten moesten de bezoekers bovendien met een man minder voort, na de terechte uitsluiting van Omri Gandelman. De Israëlische middenvelder ging onbesuisd en vooral met twee voeten vooruit in op Jesper Daland, zonder daarbij de bal te raken. De Gentse bank begreep er blijkbaar niets van, maar scheidsrechter Bert Put aarzelde niet om Gandelman met rood van het veld te sturen en ook de videoref kwam nadien niet tussenbeide.

Vierde plaats

De voor Cercle verlossende treffer viel diep in de blessuretijd toch nog. Wie anders dan topschutter Kevin Denkey zette de 2-0 eindstand op het bord. Dankzij de zesde zege van het seizoen wipt Cercle in de stand met achttien punten naar de vierde plaats, op zeven punten van leider Union. AA Gent telt twintig punten en is daarmee derde.