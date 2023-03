Thomas Tousseyn is de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge: “Er is maar één Cercle en we hebben maar één doel”

Thomas Tousseyn is door de raad van bestuur benoemd als nieuwe voorzitter. “Ik wil Cercle Brugge verder succesvol helpen uitbouwen in een snel moderniserend en internationaliserend landschap en durven de uitdagingen van de toekomst te trotseren, omdat we kunnen vertrouwen op de sterke fundamenten uit het verleden.”

“Ons werk is zeker nog niet af. We moeten onze rol op verschillende vlakken blijven spelen, naast het sportieve. Ik hou nog steeds van onze vroegere slogan Cercle, meer dan voetbal, die ook door Barcelona wordt gepredikt als mès que un club. Ik zie een heel belangrijke rol weggelegd voor het voetbal om over bepaalde maatschappelijke thema’s een standpunt in te nemen: een duidelijke nee tegen racisme, discriminatie en tegen roken in openbare plaatsen. Een duidelijke ja tegen sociaal engagement, een verbonden, warme samenleving.”

“In die optiek ben ik fier op onze sociale projecten en in het bijzonder in de structurele samenwerking die we hebben met de stichting en het KU Leuven-fonds Me To You. Wij zetten de oneerlijke strijd die Miguel voerde samen verder. Ook belangrijk is onze jeugdwerking die sinds enkele jaren in goede handen is van vzw-voorzitter Piet D’Hooghe. Het is fantastisch hoe eigen jeugdspelers week na week de A-kern halen en ons verhaal mee kleur geven. Ook daar moeten we perspectieven blijven bieden.”

Is het vreemd om Vincent Goemaere op te volgen, met wie je samen in de raad van bestuur bent gestapt?

“Het is geen geheim dat ik altijd graag en loyaal aan de zijde van Vincent heb gewerkt. We mogen nooit vergeten wat hij in de afgelopen tien jaar voor Cercle heeft betekend. Ik ben ervan overtuigd dat de mentaliteit om te blijven vechten, in een door kenners onmogelijk geachte situatie, velen tot voorbeeld zal blijven strekken.”

“Maar mijn respect is minstens even groot voor alle voorzitters, bestuurders en vrijwilligers die zich reeds 124 jaar op een of andere manier belangeloos hebben ingezet. Uiteraard vind ik het spijtig om na tien jaar mijn compagnon de route in de raad van bestuur te verliezen. Ik ben vooral heel dankbaar voor de jaren samen. Vincent en zijn familie blijven vrienden voor het leven.”

Je hebt begrip voor zijn beslissing?

“We hebben in aanloop ernaartoe veel over gesproken. Eenmaal zijn beslissing was genomen, heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen In de eerste plaats om de continuïteit voor Cercle te garanderen. We zijn Cercle. Er is maar één Cercle en we hebben maar één doel.”

Mits de nodige inspraak?

“Dit situeert zich op verschillende niveaus. De raad van bestuur tekent mee de lijnen uit, controleert en adviseert het management in belangrijke dossiers en vertegenwoordigt daarnaast Cercle in verschillende organisaties.”

Is Cercle nu aan eigenheid aan het verliezen?

“Ik ga niet akkoord met deze stelling. Ik zou zelfs het tegenovergestelde willen beweren. Wat is de eigenheid van Cercle? Ik denk dat die nog nooit zo duidelijk en scherp is gesteld als nu. Wij willen een warme vereniging zijn, een jonge dynamische ploeg zijn die een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van jonge spelers. Dat was vroeger altijd onze sterkte. Wat nu misschien wel anders is, is dat we niet langer ons in de rol van underdog willen nestelen en dus niet langer Cercletje zijn.”

“We willen ons niet langer in de rol van underdog nestelen”

Met een stabiele aandeelhouder?

“Die de uitbouw van Cercle al meer dan vijf jaar zwaar financieel steunt en de fundamenten voor succes heeft gelegd door de uitbouw van een competente sportieve én extrasportieve staf. Ik nodig iedereen uit om op Cercle de sfeer te komen opsnuiven, de positieve dynamiek te voelen die er heerst. Ik zal mijn rol als geslaagd beschouwen als ik enkele van de mensen, die beweren dat de eigenheid weg is, heb kunnen terughalen naar Cercle.”

Cercle pakte vorig jaar uit met een rebranding. Hoe stond jij daar tegenover?

“Een rebranding heeft als doel om een product beter in de markt te zetten, aan te passen aan de tijdsgeest. Die rebranding moet in lijn zijn met de missie en visie en deze belichamen. En dan moet ook de timing juist zitten. We hebben verschillende stakeholders bevraagd. Iedereen was overtuigd dat het moment rijp was om de rebranding door te voeren. Het logo is slechts één aspect van de branding.”

“Maar dat is voor supporters een zeer gevoelig item, en terecht. Onze fans zijn fier op hun ploeg en associëren zich met ons logo. Dat er reacties zouden komen, was verwacht, omdat smaken verschillen. Maar sinds Juventus kan ik me geen enkele rebranding herinneren die zoveel media-aandacht heeft gekregen als die van Cercle. Het nieuwe logo is geen breuk met het verleden maar een nieuwe hedendaagse invulling.”

En dan is er nog het stadiondossier?

“Het realiseren van een eigen stadion voor Cercle is een belangrijke hefboom in onze verdere ontwikkeling. Het is een dossier dat prominent op de tafel van de raad van bestuur blijft. Net als dat van de jeugdacademie. Daarvoor kijken we richting Gulden Kamer. Voor beide dossiers hebben we aan de stad Brugge een betrouwbare partner.”

Waar zie je Cercle in de toekomst voetballen?

“De komende drie seizoenen zal dat normaal gezien voor het A-elftal het Jan Breydelstadion zijn. Ondertussen werken we verder aan de plannen voor ons eigen stadion op maat. De jeugdwerking zal op termijn verhuizen naar de Gulden Kamer eenmaal het stadiondossier van de buren in een meer definitieve plooi komt te liggen. En wie weet zijn er wel nog geschiktere locaties voor ons, zoals het Kanaaleiland.”

“De dossiers van Club en Cercle zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, dus volgen we dit uiteraard van nabij op. Ik blijf ervan overtuigd dat het van het grootste belang is voor de eigenheid van Cercle om onze eigen stek te hebben.”

