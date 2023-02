Thomas Tousseyn (46) is de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge

Thomas Tousseyn is de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge. Hij volgt Vincent Goemaere op, die midden januari stopte als preses van De Vereniging.

“Thomas is al tien jaar waardevol binnen onze Raad van Bestuur”, klinkt het bij groen-zwart. “Er is wat tijd genomen om een profiel op te stellen. De conclusie is dat Thomas Tousseyn een perfecte match is voor hoe wij een voorzitter van Cercle zien.”

Kliniekhoofd

Thomas Tousseyn, 46 jaar en vader van Viktor (17) en Olivia (16), woont in Oud-Heverlee bij Leuven. Hij is actief als adjunct-kliniekhoofd Pathologische Ontleedkunde aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Hij doceert histologie en pathologie aan de bachelor- en masterstudenten Geneeskunde van de KU Leuven en is verantwoordelijk voor een kleine onderzoeksgroep die de ontstaansmechanismen van lymfeklierkanker onderzoekt.

“Ik leefde als rasechte supporter mee in de succesvolle én mindere tijden”

Tousseyn werkte bij Cercle tot nu toe onder drie voorzitters: Frans Schotte, Paul Vanhaecke en Vincent Goemaere. Nu neemt hij die functie dus zelf waar. Tousseyn is opgegroeid in Varsenare en ging al op vijfjarige leeftijd samen met zijn grootvader Marcel Baeye (oprichter van Licht & Liefde) als oudste kleinkind naar de matchen van Cercle. Hij doorliep verder als kind de jeugdreeksen van de voetbalschool en samen met zijn klasgenoot Tom, de zoon van John Jacobus, maakte hij tijdens de rust van de matchen van Cercle als een soort van ambassadeur publiciteit voor de voetbalschool.

Al lang in Raad van Bestuur

“Ik leefde als rasechte supporter mee in de succesvolle tijden van de bekerwinst in 1985, de heerlijke momenten met Kalusha, Musonda, Karacic en Weber, Smetje en De Sutter. Maar evenzeer in de zes zware seizoenen in tweede klasse. Onze familie heeft een groen-zwart hart en de thuismatchen zorgen dan ook voor een vaste familiebijeenkomst in het Jan Breydelstadion en een nabespreking bij onze grootmoeder in Varsenare”, vertelde Tousseyn, toen hij tien jaar geleden zin had om binnen zijn vrije tijd iets nieuws te doen en toetrad tot de Raad van Bestuur van Cercle, samen met gewezen speler Bert Lamaire (sportieve zaken), Piet D’Hooghe (juridische zaken) en Vincent Goemaere (commercieel en marketing).

Infrastructuur en veiligheid

Thomas Tousseyn was er als jongste bestuurder verantwoordelijk voor infrastructuur en veiligheid en werkte nadien mee aan de overname van AS Monaco en aan de plannen om het Jan Breydelstadion te renoveren tot een nieuwe voetbaltempel voor groen-zwart, met in het achterhoofd dat daar ook andere mogelijkheden waren. Dit ging echter zoals bekend niet door. Tousseyn vertegenwoordigde lange tijd Cercle in de Algemene Vergadering van de Pro League. Nog steeds vertegenwoordigt hij Cercle in de Algemene Vergadering van de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond).

“De club heeft veel veranderingen ondergaan en we zijn voorbereid op de toekomst”

Tousseyn was er ook om de medische staf te hervormen en was er in 2015 bij toen Miguel Van Damme werd gediagnosticeerd met leukemie. Hij stond ook mee aan de wieg toen het structurele partnership tussen Cercle en de Stichting Me To You in 2020 werd gelanceerd. “De voorbije jaren onderging Cercle een ingrijpende en noodzakelijke transitie die ons heeft voorbereid op de uitdagingen die modern voetbal met zich meebrengt”, klinkt de nieuwe voorzitter. “Deze veranderingen hebben onze kernwaarden en identiteit terug duidelijker gesteld en iedereen weet terug waar Cercle voor staat.”

Vooral supporter

“Continuïteit is en was in deze zeer belangrijk want we kunnen enkel een succesvolle toekomst realiseren op de fundamenten van ons verleden. Ook het belang van een goede jeugdwerking kan hierin niet voldoende benadrukt worden”, vindt Tousseyn. “Ik wil in mijn rol als voorzitter vooral een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende stakeholders en het management, en ben ik als ambassadeur bovenal supporter van groen-zwart”, aldus Thomas Tousseyn.