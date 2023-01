Thibo Somers met Cercle naar Oostende: “We hebben ons spel teruggevonden”

De eerste zege voor Cercle Brugge in 2023 hing woensdagavond in eigen huis tegen Union een tijdje in de lucht. De Brusselaars konden in het slot echter tegenscoren. Jammer voor Thibo Somers want hij kon zich voordien met zijn goal tot matchwinnaar kronen. Het gelijke spel gaf het jeugdproduct van groen-zwart dan ook een dubbel gevoel.

“Voordien hadden we voor een punt willen tekenen. Even zat er zelfs meer in.” Met een twee op twaalf in de laatste vier matchen kan Somers dan weer niet echt tevreden zijn. “Het zal wellicht tot de laatste speeldag spannend zijn”, vertelt hij na afloop tegen Union. “Tegen Westerlo en Charleroi hebben we om mee te doen voor die top acht toch punten laten liggen. We nemen dan een knap punt tegen Union. Ik denk dat we nu toch ons spel teruggevonden hebben. De vorige twee matchen was het wat zoeken. Ik hoop dat we op de goede weg zijn, zodat we zaterdag op KVO de drie punten kunnen grijpen.”

Harde strijd

Het wordt in Oostende voor de spelers en de technische staf van Cercle een weerzien met trainer Dominik Thalhammer, nu bij de kustploeg. “Een speciale match wordt het niet”, klinkt Miron Muslic die het van Thalhammer bij Cercle overnam. “Oostende wordt vooral een zeer belangrijke wedstrijd. We willen zo vlug mogelijk 35, 36 punten verzamelen, zodat we vrijwel zeker zijn om zonder kleerscheuren het seizoen af te sluiten. Met drie punten erbij maken we de kloof met de ploegen onderin opnieuw wat groter. We bereiden ons voor op een harde strijd”, beseft Muslic.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Hannes Van der Bruggen en de geschorste Charles Vanhoutte kreeg Thibo Somers in de voorbije wedstrijd tegen Union de aanvoerdersband om de arm. Door de komst van belofte-international Hugo Siquet, evenals Somers een rechter wingback, kreeg Thibo een nieuwe rol, in de aanval in steun van Ayase Ueda en Yann Gboho.

“De vorige twee matchen maakte Cercle voorin maar weinig klaar. De trainer vroeg mij om voor meer diepgang te zorgen. Niet zo gemakkelijk, tegen die drie torens achterin bij Union.” Met Kévin Denkey er opnieuw bij zorgde hij alvast voor de nodige rust. “Wij konden dan als team ook opschuiven. Het is voor ons belangrijk dat we op hem kunnen rekenen, zelfs als hij op de bank zit. En ook onze keeper deed het goed. Hij had enkele knappe reddingen in huis. Majecki groeit elke week. Dat is belangrijk voor ons als team”, vindt Somers.

Gelukkige trainer

Siquet miste wedstrijdritme, had conditionele achterstand en er werd met hem afgesproken dat hij één helft zou spelen. Na de rust kon Somers op rechts dan zijn vertrouwde stek innemen. Hij scoorde zelfs een knappe goal. “De komst van Hugo verandert in principe niet zoveel”, vindt hij. “Ik kan ook een rijtje hoger spelen en geregeld in de box opduiken.”

Muslic is alvast tevreden met de komst van Siquet. “Hugo en Thibo hebben tegen Union beiden getoond dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Dat is heel belangrijk voor ons. Ik ben een gelukkig trainer.” (ACR)