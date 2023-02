Thibo Somers is man van de match in de Brugse derby

De Brugse stadsderby eindigde na een zeer intense wedstrijd, zeker van groen-zwart, voor 12.488 fans op een 2-2. Cercle mag zich de morele winnaar noemen want het liet bij momenten met hun gekende hoge pressing Club afzien. Mits wat meer scherpte en meeval had Cercle zelfs kunnen winnen.

Blauw-zwart mocht tevens doelman Simon Mignolet bedanken omdat hij toch enkele keren gepast tussenkwam. “We zetten het meeste druk en hadden de meeste doelpogingen. We hebben het Club heel moeilijk gemaakt. Ze vonden geen oplossingen”, analyseert Thibo Somers de wedstrijd.

Beste wedstrijd van het seizoen

“We wisten dat ze het de voorbije weken wat moeilijk hadden. Het was het moment om hen aan te pakken en dat hebben we heel goed gedaan. Van de eerste tot de laatste seconde. Ik ben wat ontgoocheld dat we geen drie punten konden grijpen na misschien wel onze beste match van het seizoen. Ook voor onze supporters”, stelt Somers die binnenkort van Klemskerke naar Zedelgem verhuist en onlangs zijn contract bij groen-zwart tot medio 2026 kon verlengen.

De Bruggeling leek onvermoeibaar op zijn rechterflank, stond geen seconde stil en was een gesel voor de defensie van Club. Somers was dan ook de uitblinker met een assist voor Kévin Denkey en hij scoorde zelf een doelpunt dat goed was voor de 2-2.

European Play-Off afdwingen

“Op stilstaande fasen hadden we nog niet veel gescoord. Ik ben blij met dat doelpunt. Ik speel al vijftien jaar voor Cercle en kende heel wat moeilijke derby’s. Mijn opa, die vorig jaar overleden is, ligt dicht bij het stadion. Voor de match ga ik altijd naar hem. Alsook mijn andere opa die een geschiedenis heeft bij Club Brugge. Ik ging bij hem vaak om raad. Beiden hebben mij in het verleden altijd gesteund. Naar school en de trainingen brengen. Ze stonden altijd voor mij klaar en voor de familie is zo’n derby wel iets speciaals. Mijn pa speelde net als enkele andere leden van de familie Somers nog voor Club.”

Volgens trainer Miron Muslic staan alle neuzen bij Cercle in dezelfde richting. Hij was vooral tevreden met het feit dat Cercle tot twee keer toe tegen Club een achterstand kon ongedaan maken. Meer zelfs. Het niveau dat Cercle in de derby haalde is een stek in European Play-Off waardig. Er zijn voor groen-zwart nu nog acht matchen om die top acht te behalen.

“Als we dit de volgende weken kunnen voortzetten zullen we die plaats alvast verdienen. We zijn nu zes matchen ongeslagen, met wedstrijden tegen Union, Gent, Standard en Club. Dat zijn ploegen die toch boven ons staan. Er komen voor ons nu belangrijke weken voor die top acht”, aldus de 23-jarige Somers die kort voor het einde van de match van het veld moest. “Na een duel had ik wat ademhalingsproblemen. Ik kon het moeilijk onder controle krijgen, laat staan om nog een inspanning te leveren. Het was daarom beter om mij te vervangen.”

(ACR/ Foto BELGA)