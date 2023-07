Thibo Somers is de nieuwe aanvoerder van Cercle Brugge: “Ik was bij de jeugd ook in bijna elke reeks kapitein”

Cercle Brugge gaat zondag voor de eerste speeldag van het nieuwe voetbalseizoen op bezoek bij Antwerp. Thibo Somers kijkt als aanvoerder alvast uit naar de ontmoeting met de landskampioen. “Het is misschien beter om bij de start van het seizoen meteen die grote ploegen te ontmoeten, maar we moeten van niemand schrik hebben. We weten perfect wat we moeten doen. Laat ze maar komen.”

Vorig seizoen was Thibo Somers na Hannes Van der Bruggen en Charles Vanhoutte de derde in de rangorde om de aanvoerdersband te dragen. Tijdens de voorbije voorbereiding mocht hij die band al twee keer dragen. Woensdag vernam Somers van trainer Miron Muslic dat hij de vaste kapitein wordt van Cercle Brugge voor het nieuwe seizoen. Indien Thibo niet speelt, zijn respectievelijk Van der Bruggen en Warleson als vervangers aangeduid. “Het is leuk dat mij dit wordt toegewezen”, vindt Somers. “Het is een keuze van de trainer, in samenspraak met de andere leden van de technische staf. Aanvoerder zijn vind ik een eer, in mijn nu al zestiende seizoen voor groen-zwart. Ik was bij de jeugd ook in bijna elke reeks kapitein. Enkel toen ik de overstap naar de beloften maakte niet.”

Ervaring

Net als bij de jeugd destijds is Somers iemand die binnen de A-kern goed in de groep ligt. Hij maakt al eens een grapje, staat open voor communicatie en is niet de persoon die zich boven de groep stelt. “Integendeel. Ik zou mij nog liever wegcijferen voor het team. Dat is soms een sterkte, maar in sommige gevallen moet je ook aan jezelf denken. Ondertussen weet iedereen op Cercle wat ze aan mij hebben. En ik heb ook de steun van ploegmaats zoals Hannes die toch al wat ervaring heeft. Hij zal mij als vice-kapitein helpen waar nodig. We vormen een groep waarin het klikt. Ook buiten het voetbal doen we samen dingen. Dat is wel leuk.”

“De pandoering tegen Lille kwam er op het goede moment”

De 24-jarige winger kan alvast terugblikken op een mooi seizoen: 7 goals en 7 assists. Een gelijkmaker in de derby en een memorabel moment door in minuut 16, het nummer van Miguel Van Damme, te scoren tegen Kortrijk. Somers zorgde tevens voor de derde en beslissende goal aan de Gaverbeek, goed voor een plaats in play-off 2. Dit leverde hem een tweede gouden schoen op, uitgereikt door vriendenkring d’Echte. “In het begin was ik teveel bezig met mezelf cijfers op te leggen. Om mij op die manier in de kijker te spelen. Als het moet, lukt het niet altijd even goed. Uiteindelijk heb ik dat gevoel van mij afgezet. Het was leuk dat ik op belangrijke momenten mijn steentje kon bijdragen. Ik was een schakel binnen het geheel.”

Vertrouwen

“Het gaat alsmaar beter en vlotter, ook door het vertrouwen dat ik krijg. Als er dan eens iets verkeerds loopt, kan ik dat makkelijker plaatsen. Iedere week komt er ook een sportpsycholoog langs, voor wie dat wenst. Ik voetbalde vaak hoger en kwam geregeld voor doel. Dat betekent wel iets, dat ik gevaarlijker word in functie van de ploeg.”

De groep is volgens Somers klaar om de nieuwe competitie aan te vatten. “In het tussenseizoen kregen we allen een loopprogramma mee. Bij aanvang van de voorbereiding stond iedereen dus sowieso scherp. Fysiek was er niet zoveel werk nodig. Het was tijd voor andere zaken, zoals de nieuwe spelers integreren in de groep, zodat ze ons spelsysteem onder de knie krijgen.”

Antwerp vormt alvast een goede test, zeker na die pandoering tegen Rijsel (7-2). “We hebben die match geanalyseerd en beseffen dat het beter moet. Die wedstrijd kwam eigenlijk op een ideaal moment, voor de start van de nieuwe competitie. Als we straks weer in zo’n situatie terechtkomen, weten we wat ons te doen staat. Hadden we tegen Lille gestunt, ging iedereen misschien wat op de lauweren rusten, wat uiteraard niet kan of mag. Vorig jaar hadden we een goede voorbereiding, terwijl we er nadien in de eerste tien matchen niet stonden op het veld. Tegen Lille werden we met de neus op de feiten gedrukt, dat het wel eens verkeerd kan lopen. Als iemand niet aan zijn taak voldoet, zorgt dit voor een effect op de hele ploeg. Een goede start zal sowieso noodzakelijk zijn om een volledig seizoen consistent te blijven. We willen niet al te veel ups en downs beleven, dat moet voor onze jonge groep de grootste uitdaging zijn.”

Transfer

Ondertussen is de identiteit van Cercle al voldoende bekend. Niemand heeft groen-zwart graag als tegenstander. De vraag is of de ploeg over een maand nog dezelfde zal zijn? “Er staan nog heel wat spelers, net als ik, onder contract. Nu al proberen we zo goed mogelijk te anticiperen bij een mogelijk vertrek van iemand.”

Somers doet overigens dit jaar een andere transfer. Hij verlaat het ouderlijke huis in Klemskerke om samen met zijn vriendin Severine Van Dycke intrek te nemen in een gerenoveerde woning in Zedelgem. “Tijdens de afbraak hebben we veel zelf gedaan. Ik breng nu isolatie aan. Nu het nieuwe seizoen eraan komt, gaat dit wat moeizamer. We hopen tegen eind dit jaar in onze nieuwe woonst te kunnen.”

Naast het renoveren heeft Somers tijdens zijn vakantie moeten studeren en examens afleggen, in de richting kiné. “Ik heb nu twee herexamens. Ik weet weer wat doen. Omdat ik de lessen moeilijk fysiek kan bijwonen, is het niet gemakkelijk om bepaalde technieken aan te leren. Dit gebeurt via de pc, met het bekijken van filmpjes om dan aan zelfstudie te doen. Het is nu aan mij om vol te houden.”