Thibo Somers herdenkt Miguel Van Damme met doelpunt in zijn minuut

Woensdag was het een jaar geleden dat Miguel Van Damme overleed. In die periode werd hij tijdens de thuiswedstrijden van Cercle met een applaus van het publiek herdacht in minuut zestien, naar zijn shirtnummer dat hij bij groen-zwart droeg. Thibo Somers gaf dat moment een extra pigment door net voor het ingaan van minuut zestien te scoren en zijn ploeg op voorsprong te brengen.

Vorig jaar deed de vleugelspeler dit ook en zorgde hij in het begin en in het slot voor de gelijkmaker tegen AA Gent, in de eerste wedstrijd na het overlijden van de doelman. “Voor aanvang had ik het plan om in minuut zestien de bal in de handen te nemen, te applaudisseren zodat we bij het moment even konden stilstaan. Dat ik kon scoren maakte het nog des te mooier.”

Jesper Daland stuurde Olivier Deman op links in de rug van Dion De Neve goed weg, voor doel aarzelde doelman Tom Vandenberghe even en Somers kopte boven Wasinski de bal tegen de touwen, zijn vierde dit seizoen. “Dankzij mijn goal was de veer gebroken. Al vlug kwam de 2-0 en dan moesten we vermijden dat zij konden tegenscoren. We hebben goed stand gehouden en zo goed als niets weggegeven.” Een clean sheat. Dat was van in Leuven geleden (0-0) en de zesde dit seizoen. Trainer Miron Muslic haalde in aanloop naar het West-Vlaamse treffen zijn gelijk door er op te wijzen dat de ploeg met de meeste honger om te winnen de drie punten zou behalen. “Vooral in de eerste helft bleven we er voor gaan, met behulp van onze principes, met veel intensiteit en karakter”, vertelt hij.

Dynamische speler

Somers legde opnieuw de meeste kilometers af en werkte hard, net als zijn maatje aan de overkant. Olivier Deman, destijds aan de kant geschoven door de bezoekende coach Bernd Storck, haalde zijn gram met een assist en een overtreding op hem die voor de penalty zorgde. Thibo kreeg in het seizoen van de gekende remontada wel zijn kans van Storck en heeft ondertussen een vaste stek binnen het elftal van Cercle. Zij het als rechter wingback. De laatste twintig minuten ging hij tegen Kortrijk zelfs op links voetballen nadat Deman was vervangen. “Vorige week op Leuven tijdens een oefenmatch heb ik ook een helft op die positie gespeeld. Rechts of links. Ik weet wat ik moet doen en wat mijn taken zijn.” Olivier is op Antwerp geschorst. “Het kan dat ik zijn positie inneem. Ik weet niet wat de trainer van plan is. Maar als hij mij daar nodig heeft zal ik er staan”, aldus Somers.

Zondag trekt Cercle dus naar de Bosuil. Een moeilijke verplaatsing. “Tegen ploegen uit de top zes wisten we dit seizoen reeds punten te pakken. Dat was toen wel in eigen huis. Het is nu aan ons om dat eens op Antwerp te proberen. Lukt dat, dan blijven we sowieso in de running voor die top acht”, besluit de West-Vlaming. (ACR)