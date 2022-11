Thibo Somers groeit in zijn rol als wingback: “Ik voel iedere match progressie”

Thibo Somers zorgde zaterdag tegen OH Leuven voor een assist bij de eerste goal. Een mooi moment nadat hij daags voordien de begrafenis van zijn grootvader meemaakte. Sinds de aanstelling van Miron Muslic als hoofdtrainer fungeert de voetballer uit De Haan nu zelfs als wingback.

Thibo Somers (23) trok als achtjarige van KFC Varsenare naar Cercle Brugge. Hij sloeg er de U17 over en werd onder leiding van Jurgen Van Opstaele aan de zijde van onder andere Charles Vanhoutte en Robbe Decostere kampioen met de U19. Ondertussen is hij onder Miron Muslic gegroeid tot een vaste waarde binnen het fanionelftal.

“Thibo is een belangrijke speler. Hij is een schoolvoorbeeld van wat een Cerclespeler precies is of zou moeten zijn in termen van attitude, hard werken, mentaliteit en teamspirit”, vindt de coach. “We zijn zeer tevreden over zijn ontwikkelingen en zijn aandeel in het team.” Zij het voor de aanvaller met een toekomst in een nieuwe rol, rekening houdend met zijn profiel als voetballer.

“In die zin past hij precies in die positie als wingback. Thibo is een aanvaller. Toen het in mij opkwam, dacht men dat ik gek was. Vorig seizoen begon hij negen keer als nummer negen. Maar ik zie hem nu op die positie, ik zie de grote waarde voor de ploeg. Hij past perfect als wingback”, aldus de coach.

Thibo, hoe bevalt die nieuwe rol je?

“Ik had na de overname van het hoofdtrainerschap meteen een gesprek dat ik op die positie kon uitgespeeld worden. In het begin was het aanpassen. Nu voel ik iedere match progressie. Onder Bernd Storck had ik ook twee, drie matchen op die positie gespeeld. En vorig seizoen onder Yves Vanderhaeghe in een oefenmatch op Twente stond ik er ook. Miron was er toen al bij en heeft zich dit wellicht herinnerd. Hij wilde van systeem veranderen. Ik moest tonen dat ik er klaar voor was.”

Net als met drie centraal achterin. Ook dat was anders?

“Mijn fysiek vermogen blijft mijn sterkste punt. Om zowel in de box van de tegenstander te zijn, als in ons eigen strafschopgebied. Om verdedigend mijn werk te doen. Er wordt zowel van mij als van Olivier langs de andere kant verwacht dat we in beide boxen aanwezig zijn en die flank voortdurend op en af gaan. Ik had de voorbije matchen geen krampen. Fysiek lukt dat dus wel.”

Een defensieve taak, dat was toch even wennen?

“Ik was gewend om in de eerste lijn te pressen, druk te zetten op de tegenstander. Nu is dat ook vanuit die laatste lijn. Verder moet ik opletten hoe ik positioneel speel. Het lukt aardig, al is er uiteraard ruimte voor verbetering. Dat gaat niet zomaar. We zijn ermee bezig en ik voel mij steeds beter op die positie.”

Het doet wat denken aan Frederik Boi, die door Glen De Boeck destijds als rechtsachter werd geposteerd. Je vader, Luc, was bij Club Brugge tevens verdediger?

“Hij speelde als libero, met één of drie ervoor. Hij was een beetje de uit voetballende verdediger. Op defensief vlak geeft hij mij ook de nodige tips en tricks. Wanneer ik gretiger moet zijn, of ik moet kijken naar de bal of de tegenstrever. Zodat ze mij niet kunnen voorbijgaan. Elke match krijg ik wel feedback.”

Je kan qua fysiek nog steeds goede cijfers voorleggen?

“Na een training worden de loopafstanden, de high speed runs altijd gemeten. Als je cijfers niet voldoende zijn, moet je na training nog wat extra werk afleggen om aan die bepaalde drempel te geraken. Twee dagen na de match krijgen we ook te zien hoeveel kilometers we in de benen hebben. Die cijfers zijn interessant. Ook met betrekking tot mijn studies kine. Ik weet graag hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt.”

Volgens de fysical coach scoor je altijd bij de beste drie?

“Het is na een match ongeveer altijd rond de twaalf kilometer, 1.300 high speed runs en sprints iets van vijf-, zeshonderd. Op training is er minstens twee keer een zware training. De cijfers kunnen we dan altijd opvragen. Ook buiten het seizoen lukt het aardig. We krijgen dan een loopschema mee. Ze moeten mij dan wat tegenhouden om niet té veel te doen. Ik deed vroeger naast voetbal aan hockey en tennis. Met die drie te combineren heb ik wellicht toch wat aan volume gecreëerd. Veel moet ik niet doen om mijn fysiek op peil te houden.”

Je hebt een contract tot eind dit seizoen?

“Er is een optie van een jaar dat Cercle kan lichten. Gesprekken waren er nog niet. Momenteel ben ik daar niet mee bezig. De focus blijft op het voetbal. Nu we uit die gevarenzone zijn, is het wat rustiger. We moeten alert blijven, bij twee of drie keer verliezen sta je misschien opnieuw onderin. Straks eindigt de heenronde en proberen we zo dicht mogelijk bij die linkerkolom te staan, zodat we toch wat afstand hebben op die laatste drie.”

Vanaf zondag gaat de break omwille van het WK in?

“In mijn opleiding kine volgt na dit jaar nog twee jaar master. Met vooral stages, die eventueel verlengd worden, zodat het met het voetbal combineerbaar blijft. Enerzijds valt het wel mee dat die pauze er komt, om vooral mentaal de batterijen weer op te laden. Al is er geen winterstop in de periode dat de examens vallen. Dat wordt goed plannen om vooraf te studeren, want er zijn medische testen en we zijn vanaf 27 november voor een week op stage in Spanje. Daarnaast heb ik samen met mijn vriendin Severine Van Dycke in Zedelgem een huis gekocht waar we zelf op eigen tempo en houtje één en ander willen verbouwen.”

(ACR)