Thibo Somers (Cercle) na de 1-1 op Kortrijk: “Voldoende kansen om het af te maken”

Cercle Brugge was zaterdagavond op bezoek in het Guldensporenstadion en verdeelde de koek tegen KV Kortrijk in twee na een pittig en vooral fysiek West-Vlaams duel. Groen-zwart was na een flitsend begin vroeg in de eerste helft op voorsprong geklommen via Boris Popovic, het eerste kopbaldoelpunt voor Cercle overigens in deze competitie. Uiteindelijk werd de buit nog eerlijk verdeeld: het werd 1-1.

Cercle had nochtans na een toch wel lange voorsprong de betere kansen om de wedstrijd eventueel te beslissen. Thibo Somers: “De eerste helft waren we toch de betere, de meest dominante ploeg en waren we gevaarlijk op stilstaande fasen. In de tweede helft verliep het voor ons wat moeizamer. Kortrijk kwam meer in hun spel. Maar ook wij kregen nog voldoende mogelijkheden, die we eigenlijk moeten afmaken om de match te doden.”

Kans met Denkey

De derby leek af te stevenen op een krappe 0-1 voor Cercle, die de wedstrijd controleerde, maar de ingevallen Messaoudi zorgde uit het niets alsnog voor de gelijkmaker. “We leden iets te gemakkelijk balverlies en ook hij kon in de zestien iets te gemakkelijk wegdraaien om te scoren”, vindt Somers. “Dan weet je dat zij gaan drukken, maar ik denk dat wij in het slot toch ook wat ruimte kregen en kansen hebben gecreëerd om de 1-2 te maken. Bij een 3 tegen 3 of soms met een mannetje meer moesten we het beter uitspelen.”

Miron Muslic verwees hier naar de enorme kans met Kévin Denkey. Maar de trainer van Cercle vond dat het voor beide ploegen een verdiend punt was. “Het was een gekke wedstrijd in het laatste kwartier. Kortrijk nam veel risico’s en hield drie man voorin. Wij namen dan een paar keer een verkeerde beslissing. We moeten in die situaties beter kunnen en niet zo maar egoïstisch vanop 25 meter naar doel trappen”, besluit de trainer.

OH Leuven

Cercle speelt zaterdag tegen OH Leuven, de week nadien de laatste match van de heenronde op STVV met daartussenin de bekermatch tegen Beerschot. Tijdens de lange pauze erna, naar aanleiding van het WK, trekt groen-zwart onder andere op oefenstage naar Spanje, in de buurt van Benidorm, samen met eigenaar AS Monaco.

In tweede nationale leed Jong Cercle in Ruddervoorde een nederlaag tegen Merelbeke:1-3. Groen-zwart staat nu tweede op een punt van leider Eendracht Aalst dat op 2-2 eindigde tegen KSV Oudenaarde. (ACR)