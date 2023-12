Thiago bezorgt Club Brugge met twee penaltygoals zege in Slag om Vlaanderen

Club Brugge heeft zondag AA Gent met 2-0 verslagen op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Igor Thiago (24. pen, 41. pen) zette met twee omgezette strafschoppen de eindstand nog voor de rust op het scorebord in het Jan Breydelstadion. AA Gent-verdediger Ismaël Kandouss kreeg een rode kaart in de 40e minuut.

In de zesde minuut vroeg AA Gent een strafschop nadat Cuypers neerging na getrek door Mechele. Ref Lardot oordeelde daar anders over, de VAR eveneens. Even later tikte Kums Zinckernagel aan in de zestienmeter. Lardot greep niet in, maar na het bekijken van de beelden wees hij toch naar de strafschopstip. Thiago knalde de bal hoog in doel: 1-0. Vijf minuten voor de pauze lanceerde Vanaken Thiago. De Braziliaan omspeelde Roef en leek de 2-0 binnen te trappen, maar Kandouss duwde de bal met de hand uit doel. Een rode kaart voor de Marokkaan en een tweede penalty waren het resultaat. Thiago trof voor de tweede keer raak, de Buffalo’s stonden voor een schier onmogelijke opdracht.

Na de pauze controleerde Club Brugge de wedstrijd, al deed Tissoudali de thuisploeg toch twee keer opschrikken. Na een kort genomen vrije trap belandde zijn schot net naast de kooi van Mignolet. Even later zette Tissoudali een een-tweetje op met Cuypers. Mignolet was geklopt, maar De Cuyper redde de bal voor de lijn. Club Brugge trok de overwinning zakelijk over de meet.

In de stand nadert blauw-zwart, vijfde met 30 punten, tot op twee punten van nummer drie AA Gent (32 ptn). Leider Union, dat om 16u KV Mechelen ontvangt, telt 41 punten. Om 18u30 staan Antwerp (4e, 30 ptn) en Anderlecht (2e, 35 ptn) tegenover elkaar op de Bosuil. Racing Genk en KV Kortrijk sluiten de speeldag af om 19u15.