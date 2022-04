Theo Ndicka jaartje langer bij KV Oostende

KV Oostende bindt linksachter Theo Ndicka een jaar langer aan zich. Zijn contract zou volgend seizoen aflopen, maar dat is nu verlengd tot en met eind 2024.

De flankverdediger belandde in de zomer van 2020 in Oostende en kwam over van Bourg-en-Bresse Péronnas. Hij genoot een opleiding bij Lyon.

Aanvankelijk moest Ndicka bij KVO de concurrentie met Ari Skulason aangaan, maar na het vertrek van de IJslander werd hij een vaste waarde.

De gewezen Franse jeugdinternational, die intussen 54 wedstrijden speelde voor de Kustboys en daarin twee goals en vier assists lukte, had nog een contract tot eind volgend seizoen. De club licht nu de optie op een extra jaar, dus tot eind 2024. (TVA)