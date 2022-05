Testspeler Stan Braem scoort voor Cercle Brugge in oefenwedstrijd tegen Virton

Cercle Brugge sloot donderdagnamiddag het seizoen 2021-2022 af met een oefenmatch tegen Virton uit 1B. Groen-zwart won de wedstrijd met 4-1 tegen de club uit de provincie Luxemburg. Stan Braem, de voorbije twee weken op proef bij Cercle, pikte zijn doelpunt mee.

Groen-zwart kwam op voorsprong via Dino Hotic. Charles Vanhoutte verdubbelde de voorsprong, tester Stan Braem pikte ook meteen zijn doelpuntje mee en de vierde Brugse goal kwam er via Dimitar Velkovski na een afgeweken vrije trap.

Virton scoorde tegen bij 2-0 nadat Axel Vitris de bal mooi voorbij Langenbick in doel krulde. Bij de club uit het verre zuiden van ons land overigens geen Jérémie Makiese in doel. Hij mag als jonge zanger uit Antwerpen ons land vertegenwoordigen op het komende Eurovisiesongfestival.

Stan Braem scoorde in Cercleshirt op een strakke voorzet van Velkovski en stond op de juiste plek om de bal onhoudbaar in doel te trappen. De Bruggeling trainde de voorbije twee weken met Cercle mee om er eventueel een contract af te dwingen.

KSKV Zwevezele

Braem speelde dit seizoen voor KSKV Zwevezele waar hij in bijna iedere match goed was voor een goal. Zijn stap naar groen-zwart zou alvast een mooi sprookje zijn, want in amper zes jaar zou hij dan opgeklommen zijn van vierde provinciale naar eerste klasse.

Cercle zette overigens na de oefenmatch een punt achter dit seizoen. Donderdagavond gaat de hele spelersgroep en de technische staf eten in de Njord in Zeebrugge, men overnacht daarna in Blankenberge om vanaf vrijdag officieel met vakantie te trekken.

Medische testen

De voorbereiding op volgend seizoen met de medische testen start op 8 juni. Voor de spelers met interlandverplichtingen is er een aangepast programma tijdens hun vakantie. (ACR)