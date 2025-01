Tegenslag voor Cercle Brugge: spits Kader Ouattara tot eind dit seizoen buiten strijd met beenbreuk

Cercle Brugge kan voor de rest van dit seizoen geen beroep meer doen op Kader Ouattara. De negentienjarige spits liep na een ongelukkig contact op training een breuk op aan het bovenbeen, zo maakte de Vereniging woensdag bekend.

“De Burkinees werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en nadien succesvol geopereerd. De aanvaller staat nu voor een lange revalidatie en zal bijgevolg dit seizoen niet meer in actie komen”, klinkt het in de mededeling. “Opnieuw pech voor Kader, want de aanvaller was net hersteld van een blessure die hem meerdere weken aan de kant hield.”

Ouattara speelde dit seizoen, in alle competities samen, vijftien wedstrijden voor Cercle en was daarin goed voor vier doelpunten.