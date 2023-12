Technisch directeur Rembert Vromant over Cercle Brugge: “Dagelijks verbeteren we details”

Rembert Vromant begon deze week aan zijn vierde maand als technisch directeur. “Ik werk met Cercle op een andere manier, maar de goede structuur die Carlos Avina heeft gehanteerd bouwen we nog verder uit, en dagelijks verbeteren we details.” Waaraan alvast gewerkt wordt – en dat is geen detail – is het scorend vermogen.

“Ik heb het niet over Kévin Denkey, hij is goed voor zestig procent van de doelpunten”, zegt Vromant. “Voorin hebben we wel wat nodig, ter vervanging van toekomstige vertrekkers of gewoon om het huidige doelpuntenratio omhoog te krijgen. Lukt dat, dan zullen we zeer dicht tegen de topteams eindigen. Naar marktwaarde toe staan we nu achtste, als momenteel het grootste underperforming team van België, of statistisch gezien de ploeg met de meeste groeimarge, omdat we bijvoorbeeld heel veel scoringskansen creëren, maar niet afwerken.”

Met de jongste ploeg in de competitie?

“De laatste acht transfers waren allen jonger dan twintig. Van zulke gasten mag je niet verwachten dat ze wekelijks voor een wereldprestatie zorgen, in wat voor hen een nieuwe competitie, dito omgeving is. Alan Minda zag bijvoorbeeld onlangs voor een eerste keer sneeuw. Félix Lemaréchal werd bij AS Monaco opgeleid en moest fysiek groeien. Dat zie je nu. Zolang we die vooruitgang blijven maken, mogen we tevreden zijn. Leuven was een slechte wedstrijd, maar wel de eerste sinds Seraing vorig jaar, of na dertig matchen waarin men een achterstand kon ombuigen in winst. Als team trekt men zich daar aan op.”

Met dezelfde spelers? Een nieuw transferperiode komt eraan.

“Tijdens de wintermarkt is er weinig activiteit bij de stabiele ploegen. Elke speler bij ons is in principe gehaald met het oog om vroeg of laat te vertrekken. We genieten veel interesse voor Denkey, maar zijn overtuigd dat het nog te vroeg is om nu al aan een transfer te denken. Het contract van Leo Da Silva Lopes loopt ten einde. Iedereen heeft zijn plaats, ook hij als een performancespeler. En inkomend zijn er veel lopende gesprekken. Zo is Zuid-Amerika een van de markten die we volgen. Het model van onze vereniging is erop geënt: profielen zoeken waar er een grote groeimarge op zit. Dat betekent vaak atletisch potentieel, technisch vernuft en dat er naar opleiding toe misschien nog niet het maximum eruit is gehaald. Daarnaast willen we de andere landen en de Belgische verankering niet uit het oog verliezen. We zijn trots nu negen landgenoten in onze kern te hebben.”

Ook van de eigen jeugdacademie?

“In die zin hebben we enkele jongens een profcontract aangeboden. We moeten in die gasten geloven. De volgende generatie na Somers, Vanhoutte en Deman staat klaar. Daar vrees ik niet voor.”

Vooral data zijn belangrijk?

“We hebben de KPI’s, de Key Performance Indicator, waarop we op wekelijkse basis niet enkel ons team af toetsen, maar ook iedere medewerker. Die prestatiemeeting is belangrijk voor de ploeg én voor de spelers die we binnenhalen. Ik heb het dan over de fysieke parameters, waarop we bijzonder trots zijn. Maar ook over kleine details. Met Counter Attacking Shots zijn we nummer één in België, de transitiefase waarin je de bal verovert en tot een schot komt. Net zoals we de laagste PPDA hebben, een parameter om uit te maken hoe goed je druk zet. De laatste weken is er ook frequent uit een stilstaande fase gescoord. Hierbij wil ik Jimmy De Wulf feliciteren, want het was een parameter waarmee we een tijdje sukkelden.”

De realiteit zegt dat naast al die data ook enige expertise belangrijk is.

“Naar scouting toe zijn onze beslissingen Data-Informed, maar niet zozeer Data-Driven. Wij informeren ons, maken een beetje een background van een speler, of hij past binnen ons verhaal. We hebben verder nog altijd het vertrouwen in onze scouting, die dan een liveverslag en verschillende videoverslagen maakt, waarbij we zeggen: die speler past binnen onze filosofie. Misschien zeggen de data iets anders. Dan gaan wij op onze intuïtie af.”

Tot slot, wat brengen de feestdagen?

“Net als mijn vrouw heb ik de Mexicaanse nationaliteit. Mexico is mijn tweede thuis. Al is het twee jaar geleden dat we daar nog geweest zijn. Ik ga met de kerstdagen proberen om met de familie samen te zijn. Er gebruik van maken dat mijn twee dochters niet op school zijn. En onze hond, die verwacht enkele puppy’s…” (ACR)