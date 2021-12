Technisch directeur Carlos Avina over de revival van Groen-Zwart: “Het nieuwe Cercle is energiek, agressief en heldhaftig”

Vreemdste eend in de bijt in de Brugse derby van zondag: de pas 30-jarige Mexicaanse TD van Cercle Carlos Avina. Na de trainerswissel in november riepen supporters nog om zijn ontslag. Maar de storm luwde snel met de straffe prestaties onder Dominik Thalhammer, de opvolger van Yves Vanderhaeghe. Avina over het nieuwe Cercle: “Het gaat niet om namen.”

Het is twee dagen na de thuiszege tegen Seraing wanneer Carlos Avina (30) ons in zijn bureau ontvangt. Na 10 op 45 is Cercle met 12 op 12 van de 17de naar de 12de plaats opgeklommen, maar de voeten staan er nog altijd stevig op de grond. “Je had gisteren tijdens de debriefing de coach bezig moeten horen”, zegt hij. “Het leek wel alsof we slecht gespeeld en verloren hadden. Zoveel zaken zijn er die hij wil verbeteren. Met de kwaliteit die hier aanwezig is, kunnen we nog niet tevreden zijn. We zitten in een proces en moeten blijven pushen, want er is nog veel progressie mogelijk.”

Paul Mitchell (40) is net de deur uit. De Engelsman, die in eigen land hoofdscout was van Southampton en Tottenham, is sinds anderhalf jaar sportief directeur van AS Monaco. Hij is een exponent van de Red Bull-filosofie, die staat voor hoogintensief voetbal met jonge spelers. Avina komt uit het netwerk van Mitchell. Bij het Mexicaanse Club América, een van de grootste clubs van Latijns-Amerika, was hij vijf jaar actief in de voetbalontwikkeling, scouting en spelersrekrutering. Beiden zijn ze gefascineerd door optimalisatie en innovatie. Vooral de manier waarop Cercle de voorbije weken speelde, stemt Avina tevreden.

“Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Seraing klampten supporters mij aan: ze vergeleken de agressieve pressing van onze spelers met vliegen die zich op een pannenkoek met stroop storten. Dit is het nieuwe Cercle: energiek, agressief, dynamisch, moedig, heldhaftig, risico’s durven nemen. Voetbal van een hoge intensiteit met jonge spelers met heel veel energie. Hard werken zit hier al langer in het DNA. Zie de jongens die vanuit de academie zijn doorgestroomd als Charles Vanhoutte, Thibo Somers, Wolf Ackx, Olivier Deman: allemaal hebben ze die mentaliteit. Zij zijn rolmodellen voor deze die van elders komen.” Twee dagen later gaat Cercle ook op het veld van leider Union voluit zijn kans, maar verliest na een owngoal in de 91ste minuut met 3-2. Zondag treft het Club. “We zullen er alles aan doen om te winnen”, aldus Avina. “Ook voor ploegen die bovenaan staan, willen we een heel oncomfortabele tegenstander zijn.”

Waarom was je overtuigd dat Cercle veel beter kon?

“Omdat we niet consistent waren. Winnen is het gevolg van consistentie. Dus waar het om gaat, is in alles consistent zijn: op en naast het veld, in de training, in de beslissingen en in de spelprincipes. Het gaat niet om namen. Slechts één naam is belangrijk: Cercle. Het gaat erom allemaal samen zo goed mogelijk te presteren in dienst van Cercle.”

Wat is er dan precies veranderd?

“Het geloof in onze spelprincipes, het commitment, de overtuiging en de toewijding waarmee we die toepassen. In het tussenseizoen organiseerden we een rondetafelgesprek waarin we met technische mensen van AS Monaco en met de coaches en specialisten in onze staf op zoek gingen naar de manier waarop we met Cercle in deze competitie het best konden spelen. We kwamen uit bij high intensity football en rekruteerden vervolgens de spelersprofielen die daarbij horen. Yves zei dat hij erin geloofde, maar we stelden vast dat hij de spelprincipes niet omzette op het veld. Dus ofwel geloofde hij er toch niet echt in ofwel heeft hij niet de ervaring om op die manier te werken. Ik denk dat de spelers een beetje in de war waren, want wij zegden één iets en op het veld gebeurde er iets anders.”

Waarom wisselden jullie niet meteen van hoofdcoach?

“We zagen heel snel dat niet iedereen op dezelfde lijn zat, maar er is ook altijd stabiliteit nodig en we gaven Yves het voordeel van de twijfel. Maar het werkte niet en toen assistent-coach Jaïdi vertrok om in Tunesië hoofdcoach te worden, zagen we een sterke terugval. Hij was iemand die de principes pushte en dat is wat we willen: een cultuur waarin we elkaar op een gezonde manier uitdagen om er als moderne organisatie beter van te worden.”

Zondag treft het ‘nieuwe’ Cercle stadsrivaal Club Brugge. “We zullen er alles aan doen om te winnen”, aldus Carlos Avina. © BELGA

Waarom ontsloegen jullie in oktober wel Thomas Buffel?

“Dat was mijn manier om te proberen iets op te lossen dat niet werkte, om Yves beter te steunen bij het implementeren van onze filosofie en spelprincipes. Thomas was hier trouwens niet altijd. Maar de komst van Muslic volstond helaas niet en daarom wisselden we ook de hoofdcoach. Uiteindelijk is hij de enige die op het veld de beslissingen neemt. Yves is een fijn persoon, maar dit ging over verschillende, tegenstrijdige stijlen wat leiderschap, coaching en manier van werken betreft. Met de huidige staf is er eindelijk consistentie in het hele proces en dan zie je dat er ook consistentie is in de resultaten. Dat is de grote verandering.”

Zie je die evolutie ook al in de data?

“Ja, hoor, in alle aspecten tekent er zich al een heel duidelijke verbetering af. Kijk hier (draait zijn beeldscherm naar ons om een waslijst aan data van voor en na de verandering te tonen). Het is niet omdat je veel meer meters aan een hoge snelheid aflegt dan je tegenstander dat je de wedstrijd gaat winnen, maar het verhoogt wel je kansen met een procent. Wij hechten belang aan al die procentjes want als je die cumuleert, maakt dat wel een groot verschil.”

Waarom is Dominik Thalhammer wel het juiste profiel voor het nieuwe Cercle?

“Hij viel mij voor het eerst op toen ik vorig seizoen tijdens Antwerp-Linz voor de Europa League de agressieve spelstijl van zijn team zag. Ik ben toen de fysieke data van Linz gaan bekijken, om zo objectief mogelijk te zijn, en die bleken in alle aspecten tot de top drie van de competitie te behoren. Dominik is een rustige coach die heel duidelijk is in wat hij van zijn spelers verlangt én die heel ervaren is in het werken met jonge talenten. Voor de Oostenrijkse voetbalbond ontwikkelde hij zelfs een talentontwikkelingsprogramma. De meeste coaches redeneren: het team is te jong, dat is gevaarlijk, ik heb meer ervaring nodig. Hij niet, hij ziet het als een opportuniteit. Zo’n coach wilden we.”