TD Rembert Vromant pareert de kritiek: “Zelf hoef ik niet in de spotlights te staan”

Technisch directeur Rembert Vromant heeft er een woelige periode opzitten bij Cercle, maar blijft strijdbaar. Hij ziet het vervolg van de competitie alvast positief in. “De rust bewaren op het terrein is nu belangrijker dan hoe men mijn werk percipieert.”

Rembert Vromant staat met Cercle nu vier punten van de achtste plaats en wil die kloof graag overbruggen. “Er zijn nog 27 punten te verdienen. Met pakweg twaalf punten kunnen we in de zone zitten waar we willen staan. Laat dit een richtlijn zijn, met discipline op en naast het veld, met intensiteit in de gekende speelstijl.”

Je lijkt overtuigd, maar het spel zal beter moeten, toch?

“Wat we niet willen en mogen verliezen is onze proactieve spelstijl. Ik hoop dit toch in de twee komende maanden terug te zien. Wij hebben heel wat parameters om te weten of we goed spelen of niet. Fysiek blijven we dominant, met nog altijd meer sprintmeters. Het creëren van doelkansen moet omhoog, anders kunnen we geen wedstrijden winnen. Het zijn bepaalde details, maar we mogen zeker geen stap terugzetten.”

Kévin Denkey als speerpunt is er niet meer bij.

“Daar hadden we ons op ingestemd, net zoals daarvoor met het vertrek van Ueda. Laat ons vooral de kwaliteiten gebruiken van de spelers die we nu hebben. We hebben nu niemand die Kévin is. We mogen dat ook niet verwachten en het gewicht niet leggen op de jonge aanvallers die we hebben. Laat ons zoeken om hen op de juiste manier aan te spelen. Soms is dat meer in de diepte, in de combinatie en minder direct.”

Je krijgt door een bepaalde supportersgroep nog steeds kritiek. Hoe ga je daarmee om?

“Dat is niet aangenaam. Omdat ik er iedere dag honderd procent alles aan doe om de vereniging vooruit te helpen. De rust bewaren aan de mensen op het terrein de spelers, de staf is nu belangrijker dan hoe men mijn werk percipieert. Het is niet mijn bedoeling om zelf in de spotlights te staan. Niet positief of niet negatief. Het belang van de vereniging staat voorop. Ik ben er rotsvast van overtuigd als iedereen zich ten volle achter de ploeg zet dat we successen als voorheen op korte termijn zullen herhalen.”

Verwacht je nog een drukke transferperiode?

“We willen ons niet laten leiden door een kortetermijnpolitiek. We zijn sowieso heel alert en willen enkel spelers brengen die onmiddellijk een duidelijke meerwaarde zijn. In de eerste plaats stellen we het volle vertrouwen in de huidige ploeg. De kwaliteit van de spelers en zij die uit blessure terugkeren, mogen we niet vergeten. Vooral in het aanvallende compartiment met Ouatarra en Bruninho. Later recupereren we nog Brunner en nieuwkomer Ngoura. Eens hij verlost is van zijn blessure is hij iemand met een onmiddellijke impact en een meerwaarde voor Cercle. Hij heeft atletisch een veelzijdig profiel. Hij is een sterke jongen die ook de diepte kan ingaan. Ouatarra kan scoren en is belangrijk bij balverlies. Hij kan goed druk zetten en is bijzonder snel. Bruninho heeft creativiteit, heeft gescoord en kan assists geven.”

Ferdinand Feldhofer is nu ruim een maand aan het werk. Hoe evalueer je zijn werk?

“Hij past in onze spelstijl, met een licht andere visie op bepaalde onderdelen. Dat is ideaal en hij kwam alleen zodat we onze huidige technische staf konden behouden. Dit blijft een heel belangrijk onderdeel van ons succes. Het gaat niet om een individu, maar hoe we bepaalde professionals in onze structuur kunnen inpassen.”

Er zijn nu volledige trainingsweken. Niet onbelangrijk, lijkt me?

“We hebben ondertussen ook 35 officiële matchen gespeeld. Vorig jaar waren er dat over het ganse seizoen 41. Bepaalde spelers zitten nu al aan de speelminuten die ze toen hadden. Mentaal en fysiek is dat heel belastend. De ruimere trainingstijd zijn deze en komende maand zeker positief zodat we in maart op een zo goed mogelijke positie in de competitie staan en met zijn allen kunnen genieten van de achtste finales in de Conference League.” (ACR)