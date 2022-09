TD Carlos Aviña over de zwakke start van Cercle Brugge: “Opgebrand? We zijn dominanter dan vorig jaar”

De laatste plaats na acht speeldagen. Technisch directeur Carlos Aviña had het liever anders gezien maar gelooft steevast in een ommekeer. Hij bewijst dit vooral aan de hand van cijfers, maar staart zich niet blind op de zaken die beter moeten. Liefst zo vlug mogelijk.

Voor een ploeg die de top acht ambieert, kan groen-zwart geen mooi rapport voorleggen. “We hadden een zware kalender, al mag dat geen excuus zijn. We presteren ondermaats. Daar zijn redenen voor: het groot aantal geblesseerden is daar onder andere één van”, opent de technisch directeur.

Was het huidige puntenaantal ingecalculeerd?

“Ik verwacht van dit seizoen nog steeds meer dan in het vorige. Majecki kwam in de plaats van Didillon, Matondo werd vervangen door drie aanvallers: Gboho, Ueda en Kehrer. Die laatste blesseerde zich. In de voorbereiding deed hij het zeer goed. Ueda weet wat scoren is, hij toonde dat al in Japan, als international. We moeten hem op de juiste manier gebruiken en Gboho vormde een enorme opportuniteit. We konden hem pas laat binnenhalen. In het begin vroeg zijn club zeer veel geld. Uiteindelijk hadden we een goede deal. Ook al omdat zijn contract met Rennes niet werd verlengd. Hij had daarom ook trainingsachterstand, maar het gaat de goede richting uit. En Vitinho werd vervangen door Heitor, al heeft hij nog niet voldoende gespeeld om zich te tonen.”

Jullie hebben het elfde hoogste budget in eerste klasse, werd dit niet verkeerd gebruikt?

“We hebben 1,9 miljoen euro geïnvesteerd in Ueda, Senna (Miangue, red.) en Kehrer. De eerste twee zijn prestatiegericht en meteen inzetbaar. Kehrer past meer in ons ontwikkelingsprogramma. Reken daarbij nog de spelers van AS Monaco, met een enorme waarde.”

Voel je de druk op je positie toenemen?

“De huidige situatie verandert mij niet. Er is niemand veeleisender dan mezelf. Zelfs mocht Cercle nu tiende staan, voel ik de druk om nog beter te doen. Ik geloof echt sterk in een ommekeer. Cercle zal klimmen, zelfs eerder dan men denkt. Ik ben zelfverzekerd en twijfel niet in wat we doen, met dezelfde ploeg en technische staf. We zitten in de goede richting. We moeten nu enkele dingen aanpassen. Dat is zeker. Er is een sterke kern. Als iedereen fit is hebben we in evenredigheid met ons budget zeker één van de beste tien of twaalf teams in België.”

En de coach, komt zijn positie in gevaar?

“Momenteel zijn er geen argumenten. We staan laatste, zij het op vijf punten van de top negen. In twee matchen kunnen we daar staan. Dominik is, zoals ik, enorm veeleisend. Ook hij weet dat we met de kwaliteit die er is hoger moeten staan. Niet alleen wij twee staan onder druk. Iedereen moet binnen zijn job de verantwoordelijkheid nemen.”

Voorin missen jullie vooral iemand met een neus voor goals?

“Om te scoren hebben we Ueda gehaald. En Denkey wordt telkens beter. Maar naar de mogelijkheden en de kansen die ze hebben, zien we een negatieve spiraal. Het gaat hier niet om wel of niet scoren, maar hoe ze kansen creëren. Die komen er niet. Daar ligt het grote probleem. En vorig seizoen waren ook de stilstaande fasen ons grootste wapen. Nu komen er geen goals uit. We moeten overleggen met allen die daar verantwoordelijk voor zijn. Van de 15 goals vorig seizoen uit een stilstaande fase was er slechts één na een inworp. Ook daar moeten oplossingen komen.”

Bij de mensen voorin en dus ook Ueda?

“Hij zal veel scoren. Maar hij is geen targetspits. Hij zoekt meer de ruimte op. Zijn cijfers tonen aan dat hij het meest in duel gaat. Als je alle lange ballen naar Ueda stuurt, zal hij ervoor vechten, maar dan speelt hij niet op zijn sterkste punt.”

De trainer houdt voet bij stuk bij de manier van voetballen.

“Ik wil een moedig, gezond, agressief zeker geen passief en vooral een proactief team: verdedigend de bal recupereren en pressing zetten zonder een afwachtende houding in te nemen. In positie risico’s nemen om het de tegenstander moeilijk te maken, door hoog te voetballen en met zeer veel energie. Voor het overige is het aan de coach hoe we spelen: in balbezit, in welke opstelling… Dat is zijn keuze. Toch dient er aan bepaalde punten gewerkt te worden: flexibiliteit, kritisch zijn op onszelf en zich aanpassen aan de nieuwe evolutie in eerste klasse. Iedereen weet ondertussen hoe wij voetballen. Wij moeten daar op inspelen. En dat is voor de voltallige groep een uitdaging.”

Zijn spelers niet opgebrand na die hoge intensiteit, week na week?

“Hoe wij werken wordt wetenschappelijk, technologisch en medisch ondersteund. We blijven dominanter dan onze tegenstander. Nu zelfs meer dan vorig seizoen. We lopen 4,9 procent meer, in hoger hardlopen 13 procent en in sprinten bijna 20 procent meer. Acceleratie is 5 procent meer. Het team is klaar. Die dominantie moeten we als wapen blijven gebruiken. Nu ligt ons balbezit bijzonder laag. Door onze druk gaat de bal veel buiten. Wat kunnen we daaraan doen, alsook dat de ploeg minder vermoeid geraakt. Dit maakt deel uit van onze uitdaging.”

Zijn blessures daar (on)rechtstreeks een oorzaak van?

“Van blessures bleven we tijdens deze competitiestart inderdaad niet gespaard. We hebben ons deel ondertussen wel gehad, maar we moeten daar deels onze verantwoordelijkheid in nemen.”

Is er niet te veel kwantiteit en minder kwaliteit?

“De meesten hebben internationale ervaring. Als je de evolutie van de transfermarkt bekijkt, hadden we in september vorig jaar 29 spelers met een totale waarde van 21 miljoen, nu zijn het er 27, goed voor in totaal 30 miljoen. We hebben 1,9 miljoen uitgegeven en zijn dus zeer efficiënt geweest. Ook daarom moeten de resultaten beter. In termen van kwaliteit en vooruitgang en in vergelijking met andere ploegen staan we derde, na Westerlo en Union. En zij die denken dat we een grote groep hebben, dat is omdat er jonge spelers van het tweede team met de eerste ploeg meetrainen. Zes zitten er in, wat wij noemen, de overgangsgroep.”