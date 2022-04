TD Carlos Aviña analyseert Cercles voorbije competitie: “Cercle begint zaterdag al aan het nieuwe seizoen”

Carlos Aviña, verantwoordelijk voor de dagelijkse sportieve werking, haalt zijn gram bij Cercle Brugge. De Mexicaan geloofde steevast in een ommekeer onder Dominik Thalhammer als coach en sprak begin dit seizoen als ambitie de tiende plaats uit. En ook dat is ondertussen een zekerheid.

Toch blikt Carlos Aviña met gemengde gevoelens op het voorbije seizoen terug. “Enerzijds ben ik tevreden, anderzijds wil ik steeds beter doen”, opent hij.

“Daarom focus ik mij nu al op volgend seizoen. Een plaats bij de eerste acht zou mooi zijn. Dit team heeft daar echt het potentieel voor. Er is een fantastische groep aan spelers, dito staf. Deze ploeg was vorige zomer samengebracht om op de huidige manier te voetballen. En het is nog maar het begin. De laatste maanden gaf ons een boost en ik ben ervan overtuigd dat we deze weg verder inslaan. De toekomst lacht ons toe.”

En nu, geen play-off 2? “Dit is jammer, net als dat we zo vroeg het seizoen moeten eindigen. Ik hou helemaal niet van het play-off-format. Het is wat het is, maar we gaan er alles aan doen om zaterdag een goede prestatie neer te zetten. Hopelijk drie punten zodat we mooi met 47 punten kunnen eindigen. Want we maken ons nu al sterk: het nieuw seizoen begint al zaterdag op Antwerp”, benadrukt Aviña die nog even terugkomt op de trainerswissel Vanderhaeghe-Thalhammer waarbij hij toch even in de wind stond.

Bewijzen zijn er

“De bewijzen zijn er. Het was toen op dat moment de juiste beslissing. Het was enkel een kwestie van tijd. Gelukkig draaide alles goed uit. Eind vorig seizoen had ik veel vertrouwen in Yves, het ging goed en ik was tevreden, maar op een lange termijn resulteerde dit anders.”

Aviña kijkt nu al uit naar komend seizoen, mét Thalhammer. “Waar ik bij de huidige staf van hou, is dat ze compleet verschillend zijn. Maar dat helpt ons. Zij zien dingen vanuit een ander perspectief. Ieder heeft zijn sterktes en zwaktes, maar met elkaar zijn ze complementair.”

Uiteindelijk vond Cercle het juiste recept, met de geschikte spelers. “In het begin van het seizoen waren er bij sommigen twijfels over de kwaliteiten van deze ploeg. Ondertussen hebben zij toch iets bewezen, met onder andere heel wat punten tegen de big five in België.”

Mentaliteit

De Mexicaan genoot vooral van de match tegen Club, op Anderlecht en de eerste onder Thalhammer op Kortrijk. Qua uitvoering kiest hij voor de match van afgelopen zondag tegen KAA Gent. “Ik ben vooral trots op hoe de groep twee keer op karakter een achterstand wegwerkte. We waren zelfs dicht bij winst. Dat zegt genoeg over de mentaliteit binnen de groep. Toen ik hier aankwam, was elke ploeg zeker dat men van Cercle kon winnen. Dat was ferm tegen mijn zin. Nu zijn we één van de vervelendste teams om tegen te voetballen. En dat is hoe ik de ploeg ook zaterdag wil zien spelen.”

Aviña is al bezig met volgend seizoen en gaat hierbij open met de spelers om. Er zijn spelers die zullen vertrekken, maar hij vertrouwt erop dat de basis zal blijven. “Voor wat de keepers betreft, zitten we goed. Popovic heeft bevestigd langer te blijven, tot 2025. Daland, Sousa, Utkus, alsook de jonge Ravych liggen onder contract. Dit zorgt centraal achterin voor stabiliteit. Vergeet niet dat we eind vorig seizoen amper spelers hadden voor die positie. Ondertussen behoren we tot de betere en vooral de jongste defensies van het land.”

Rechts achterin is er Vitinho, met een contract tot eind volgend seizoen. “Met hem willen we rond de tafel zitten. Decostere heeft nog een verbintenis. Miangues optie willen we lichten, maar er zijn twijfels omdat hij vaak geblesseerd is. Hij is iemand die we graag hebben en vertrouwen. Op zijn positie werd hij een van de betere spelers. Over die hele situatie willen we nu met Senna onderhandelen.”

Velkovski heeft nog een contract, maar past niet in de huidige speelstijl. Er dient dus een oplossing gevonden te worden. Corryn kwam niet genoeg in actie en is tevens einde contract. In het middenveld is er Van der Bruggen, onder contract, net als Kanouté, maar hij geniet interesse van andere ploegen. “Er kwam ondertussen een bod binnen, maar niet naar onze wens.”

Onhoudbaar

En dan is er Lopes Da Silva? “Ook hij staat in de belangstelling van een pak ploegen, grote in België en ook in het buitenland. Het wordt moeilijk om Leo te houden”, beseft Aviña. “Hij ontpopte zich tot een van de sterkhouders. Mocht hij uiteindelijk toch vertrekken, halen we sowieso iemand met hetzelfde talent en capaciteiten in huis.

Vanhoutte heeft het voorbije seizoen enorm veel vooruitgang gemaakt. Hij ligt nog onder contract, net als Deman en Somers. Beiden hebben een soortgelijke impact op het team, bij de hoge pressing en de tegendruk. Het is nu aan hen om efficiënter te worden en meer te scoren.”

Rabbi Matondo

“Hotic heeft nog een jaar, maar ik probeer zijn verbintenis te verlengen. We deden Dino een voorstel. Hij wil erover onderhandelen. Ik wil dat hij over een heel seizoen een constante legt in zijn spel. Dat moet zijn volgende stap worden. Denkey is na Nieuwjaar enorm gegroeid. Zijn uitdaging is om die stabiliteit volgend seizoen van in het begin te tonen. Ganvoula keert terug naar Bochum, met Sampers lichten we de optie en dan is er nog waar iedereen naar vraagt: Matondo.”

“We weten ondertussen wat hij kan, we zijn aan het onderhandelen en hopelijk komen we tot een akkoord. Voor Rabbi is het belangrijk dat hij kan spelen, zeker met het oog op een eventuele deelname met Wales aan het WK.”

(AC)