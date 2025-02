Tackle: “Op de flanken wordt de spoeling nu wel heel dun”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Roes

Club kwam vorige week in een soort roes terug uit Manchester waar men, ondanks dat we in de tweede helft in het Etihad Stadium de wet van de sterkste moesten ondergaan, er toch in geslaagd waren om tussen hangen en wurgen de dik verdiende kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League af te dwingen. De commotie rond zo’n exploot in de pers is eigenlijk altijd gigantisch: er worden boekhoudkundige rekeningen gemaakt over de inkomsten, gemakzuchtige cijferknobbels hadden zelfs berekend dat we pralines naar… Vincent Kompany zouden moeten sturen omdat diens ploeg medeverantwoordelijk zou zijn voor ons succes. Club hoeft echter niemand cadeautjes te sturen. Ieder punt was een hard bevochten punt, ieder punt was een afgedwongen punt, ieder punt was een verdiend punt. Al de rest is afgunst of komkommerjournalistiek. Zo’n succesvolle Europese rit helpt je in eigen land trouwens geen meter verder, dat zagen we zondagmiddag alweer in Antwerpen. Ook al speel je de thuisploeg 80 minuten tureluurs, toch zijn anderhalve zwabberbal en een verdedigende onachtzaamheid genoeg om je weer met de voeten op de grond te zetten. Dat het een copypastemoment was van vorig seizoen maakt het dubbel moeilijk om te verteren. En zo sta je in twee weken tijd weer op een stevige zes punten van de leider en hijgen er alweer een paar anderen in je nek. Deze competitie is verre van gedaan, laat dat duidelijk zijn.

Verbazing

Op het niveau van het kampioenenbal kan ik de meeste dingen goed plaatsen. Uiteindelijk wordt er daar op verschillende snelheden gevoetbald gezien de gigantische verschillen in budget tussen de deelnemers onderling. Toch mijmerde ik er geregeld eens op los. Wat als wij de vele omschakelmomenten wél zouden grijpen? Wat als we nu eens niet gemiddeld drie of vier kansen nodig zouden hebben om te scoren? Zondag was het antwoord op deze vragen overduidelijk. Groot was dan ook mijn verbazing toen Club al heel vroeg leek besloten te hebben de statistieken van Skov Olsen niet te vervangen door een extra troef op de flanken via een verstandige wintertransfer. Je moest al heel naïef zijn om te denken dat Club centraal in de spits nieuw bloed zou halen, maar op de flanken wordt de spoeling nu wel heel dun. Tenzij je spelers die daar geen ervaring hebben overweegt? Of spelers die er liever niet spelen? Of jongens uit Club NXT wil overhevelen, die ondanks hun overduidelijk talent nog steeds iedere week hard moet knokken om de matchen in de Challenger Pro League te overleven? De fans verwachten uiteraard niet dat de ontbolstering van Chemsdine Talbi wordt gestuit, de fans zijn realistisch en weten dat je met drie opties voor twee plekken onmogelijk de rest van het seizoen zonder problemen gaat volmaken. Club heeft zich door de transferperiode gebluft deze winter door de stille wens van de fans én van Nicky Hayen te negeren en ik kruis mijn vingers opdat dit goed zou mogen aflopen.

Op scherp

Na de maand januari die eeuwig leek te duren volgt nu een kortere, maar even eivolle maand februari. Het vervolg van de competitie richting play-offs wordt volop ingezet en voor veel ploegen is het stilaan erop of eronder. Zaterdag komt OHL op bezoek dat zich geen fantasietjes kan permitteren omdat de onderste plaatsen in de rangschikking nog bijlange niet zijn toebedeeld. Het hevige verweer van Beerschot een paar weken terug en met het zure puntenverlies tegen KV Kortrijk in gedachten moet heel Club Brugge opnieuw helemaal op scherp worden gezet. Het vertrouwen in de groep is groot bij het bestuur van Club en ook de fans willen hierin volop meegaan, ondanks de twijfel door de transferstilte. En ik zou niks liever hebben dan dat ze die twijfel resoluut naar het rijk der schimmen voetballen.