Tackle: “Is een typeploeg nog iets van deze tijd?”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Zucht van opluchting

Minuut 91 was het toen Christos Tzolis met een heerlijke krul in de rechterbovenhoek zaterdagavond laat toch een zucht van opluchting veroorzaakte in menig blauw-zwarte huishoudens. Het had weer een pak energie gekost om zelfs maar de nederlaag nipt te vermijden in Sint-Truiden en het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat Club een beetje op twee gedachten hinkt na een zware match in Europa. Het is zeker niet het moment in het seizoen om punten te laten liggen, zo dicht bij de start van de play-offs, maar dat is allemaal vlugger gezegd dan gedaan. Volop roteren was door de geniepigheid van de opdracht niet aan de orde en als je dan de eerste twintig minuten van de match net niet scherp genoeg de duels aangaat, kijk je al spoedig tegen een moeilijk te beklimmen berg aan. Sint-Truiden haalde in de transferperiode vlugvlug een woelwater of twee binnen om ten alle prijzen de degradatiepoule te vermijden en dat was eraan te zien. Toch moet Club zeker de alarmklok niet luiden, want het overwicht in de tweede helft was best overweldigend. Al lijkt deze manier van spelen toch iets te nadrukkelijk enkel mogelijk te zijn met onze typeploeg. Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit op de bank vraag ik me toch hardnekkig af: is een typeploeg nog iets van deze tijd? De hoeveelheid aan matchen is zodanig groot dat meerdere opties een must zijn en dan vind ik nog steeds dat de afgelopen transferperiode een gemiste kans was. Een correctie van de spelerskern in putje winter hoeft geen handenvol geld te kosten, het mocht ook creatief opgelost worden via een geleende speler met of zonder optie. De keuze om dit niet te doen werd echter in eer en geweten genomen door het bestuur. Waarvan akte.

“Bij Club kan je eigenlijk nooit meer spreken over een zwaartepunt in de competitie”

Geblaat

Bij Club kan je eigenlijk nooit meer spreken over een zwaartepunt in de competitie. In de zomer gaat alles in een razend tempo van start en we zijn tot aan de volgende lente bezig met om de drie dagen een belangrijke match af te werken onder druk van vriend en vijand. Het valt op dat vooral supporters van de tegenstanders nogal wat noten op hun zang hebben over de prestaties van blauw-zwart. Rode lijn door heel het assortiment aan opmerkingen: afgunst. Wie goed kijkt en wie voetbalkennis meent te bezitten, zal merken dat het pad van Club Brugge dit seizoen bezaaid is met toptegenstanders uit heel Europa. Ook in de Belgische beker gaan we door tot het bittere einde door het sterk presterende doch volledig uitgeruste KRC Genk in eigen huis opzij te zetten. Weinig schande aan het feit dat we dan eens een strafschop krijgen door een wapperende hand bij de tegenstander of een meevaller mogen noteren als we gereputeerde tegenstanders tot fouten dwingen. Niet zelden was Club Brugge in aangehaalde matchen ook gewoon de betere ploeg en als je dan zelf moet vaststellen dat de andere zogeheten topploegen van ons land de dag nadien in mindere Europese competities collectief kopje onder gaan dan schud ik alvast eens meewarig het hoofd bij zoveel geblaat.

Waarden

Na Atalanta Bergamo wordt zondag alweer een hete maaltijd voorgeschoteld. De ons welbekende Ivan Leko verrichtte bij de Rouches uit Luik sterk werk door van een eerder kleurloze spelersgroep een erg combattief geheel te maken dat in strijd blijft voor een plaatsje in de Champions’ Play-Off. Feit is dat onze jongens hun borst zullen mogen natmaken, maar laat net dat bij blauw-zwart een kwaliteit zijn waar we toch weinig over te klagen hebben. De vele jongens die in Westkapelle hun opleiding hebben gekregen, staan in het leven met waarden die ze met de supporters delen: strijd, discipline, kwaliteit. Op die manier trekken ze de andere klasbakken mee in het bad. Deze herkenbaarheid maakt het supporteren voor deze jongens toch erg gemakkelijk en dat maakt de liefde volledig wederzijds. Als dat geen uitsmijter is zo een paar dagen na Valentijn!