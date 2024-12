Tackle: “Het is de mooie mens Kevin gegund dat hij en zijn nageslacht welgestelde burgers worden”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Ruwe diamant geslepen

Met veelvuldige en oprechte woorden van dank is Kevin Denkey naar Cincinnati vertrokken. De hele groen-zwarte familie mag er trots op zijn hoe een jonge, ruwe steen zich in vijf seizoenen tot een fonkelende diamant ontwikkelde. Van zijn 66 doelpunten reserveerde hij er zelfs nog twee voor zijn laatste wedstrijden. In Ljubljana verzekerde hij de overwinning en in Gent pakte hij een welverdiend punt.

Het is de mooie mens Kevin gegund dat hij en zijn nageslacht welgestelde burgers worden. Tijdens zijn eerste moeizame jaren beet hij door, in het koude Noord-Europa en ver van zijn familie in Togo. Of de USA ook sportief een stap vooruit wordt, dat moet nog blijken. De topklasse MLS heeft alvast wind in de zeilen en wordt gevolgd door de scouts van Europese topploegen. Misschien hebben die na een volgende groeifase een plaats voor hem.

Financiële ademruimte

Dit succesvol ontwikkelingstraject is een alweer pluim op de hoed van de sportieve staf. Los van de recente discussies over A- of B-opstellingen, slaagt die in de basismissie die Cercle van de aandeelhouder kreeg: beloftevolle talenten tot sportieve meerwaarde doen uitgroeien. Monaco redde onze Vereniging in 2017 van de financiële glijbaan en bleef sindsdien geduldig investeren. Na zulke bedrijfsovername kan het makkelijk vijf jaar of langer duren om het verlies te stabiliseren. Dat kantelmoment voor de nv Cercle Brugge kwam in het seizoen 2022-23 met de eerste waardevolle, transfereerbare spelers.

Recent besloot het seizoen 2023-24 met nog 19,6 miljoen euro overgedragen verlies. Sinds de zomer vermeldt het boekhoudkundig verslag bij de Nationale Bank van België al 2,18 miljoen gezamenlijke netto meerwaarde voor de transfers van Jesper Daland en Emilio Kehrer. Daarbij komt van Uefa minstens 4,6 miljoen euro kwalificatiegeld, nog te vermeerderen met premies voor gewonnen matchen en ticketverkoop. De netto meerwaarde op de verluidt ruim 15 miljoen euro transferprijs voor Kevin Denkey zal ons nog meer ademruimte geven.

De hand van Ferdinand

Dat is goed nieuws voor de bouw van het oefencomplex in Sint-Kruis en voor mogelijk weldra versterking op het veld. Tegelijk kreeg de nieuwe coach Feldhofer duidelijke orders voor het beter benutten van de fel gewijzigde kern. Lees: meer technische combinaties over de grond in plaats van hoge ballen naar voor te pompen. Dit lijkt een beter geschikt patroon voor jongens zoals Brunner, Olaigbe, Efekele, Magnée en Nunes.

De hard verdiende puntjes tegen Union en Gent geven moed voor zondag tegen OH Leuven. En we trekken ons op aan het mirakel van Ljubljana, waar we de Sloveense competitieleider met 1-4 verpletterden. Na die triomf zongen we met 450 groen-zwarten vrolijk over “de hand van Ferdinand”. We spelen dus al zeker Europees tot in februari. Winst donderdag tegen Basaksehir Istanboel brengt ons zelfs rechtstreeks naar de achtste finale in maart. Alweer een match om niet te missen!