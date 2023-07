Sylla (Club Brugge) verkast naar Strasbourg voor slordige 20 miljoen euro

De kassa rinkelt weer bij Club Brugge. Verdediger Abakar Sylla vertrekt na twee seizoenen naar het Franse Strasbourg. De Fransen tellen een stevige 20 miljoen euro neer voor het Ivoriaanse toptalent.

De winst die Club Brugge maakt op de transfer van Sylla is ongezien. Ze telden zelfs twee seizoenen geleden slechts 200.000 euro neer. Aanvankelijk om hem te laten rijpen bij Club NXT maar mede door zijn klasse belandde hij al snel in het eerste elftal. In de Champions League maakte hij meteen furore door de enige goal te scoren tegen Leverkusen om vervolgens ook nog uitverkozen te worden tot man van de wedstrijd. Zijn naam werd al snel genoemd bij heel wat topclubs maar toch liet hij ook wat steekjes vallen: domme gele en rode kaarten, te vaak woede-uitbarstingen op het veld. Bij Strasbourg krijgt hij nu de kans om zich te tonen in een betere competitie. Na het vertrek van Mata verliest Club Brugge nu al een tweede verdediger, er mag zeker nog inkomende versterking verwacht worden op het defensieve vlak.