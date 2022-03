SV Zulte Waregem haalt opgelucht adem na redding in moeilijk seizoen

Essevee is gered. Al kan het mathematisch nog dat Seraing een enorme remonte inzet of dat Eupen zich op de valreep nog voorbij Zulte Waregem wringt. Maar dat laatste lijkt ook niet erg realistisch te zijn na de 3-0 overwinning van Simons en co tegen de Oostkantonners.

Zulte Waregem speelde afgelopen weekend zoals het dit seizoen al altijd voor de dag kwam: inspiratieloos, met slordig voetbal, maar met een efficiënte voorlinie. Al een geluk dat Eupen-spits Prevljak geschorst was, want Nuhu bewees niet over het killerinstinct van de Bosniër te beschikken.

De gemiste kansen van de Ghanees waren ook de verdienste van doelman Bossut. De Waregemse goalie speelde een dijk van een wedstrijd waarin hij zijn ploeg enkele malen overeind hield. Het 150ste doelpunt van Vossen in de Jupiler Pro League is misschien wel het enige moment dit seizoen dat Essevee de toeters en bellen mocht boven halen, want voor de rest is het een voetbaljaar om snel te vergeten.

Strafschop

Het seizoen begon met enkele dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel van rood-groen. Uit de eerste twee wedstrijden haalde Essevee een 1 op 6 waar het eigenlijk 4 op 6 moest zijn. De eerste match op Leuven eindigde in een gelijkspel. Scheidsrechter Put wees naar de penaltystip na een vermeende trekfout van Sørmo op Henry.

De herhalingen lieten duidelijk zien dat het geen strafschop was, maar de VAR kwam niet tussenbeide. Henry kreeg een vrijgeleide en zette zo zijn ploeg op gelijke hoogte. Geen drie punten om het seizoen mee te openen voor toenmalig coach Dury, wel een flinke kater die even bleef hangen.

Hetzelfde verhaal herhaalde zich opnieuw in de wedstrijd die erop volgde. Klauss trapte een strafschop tegen de touwen nadat doelman Bostyn een fout maakte op Bastien. Uit de herhalingen bleek dat het geen penalty was. Een seizoensbegin waarin Zulte Waregem meer verdiende.

Inspiratieloos

Qua resultaat was augustus een goede maand. Twee uitoverwinningen, een gelijkspel tegen Charleroi en twee verliespartijen tegen topclubs als Standard en Club Brugge. Het leek alsof Essevee een goed jaar tegemoet ging, maar niets was minder waar. In de laatste maand van de zomervakantie was het spel van Zulte Waregem van een degelijk niveau.

Het gevoel dat het spel goed was, kreeg al snel een flinke knauw toen er zwaar verloren werd tegen Cercle Brugge en Seraing. We zagen inspiratieloos voetbal van de West-Vlamingen, iets wat uiteindelijk de kop van icoon Dury kostte.

Dury out, Timmy en Davy in.

De spelers verteerden de trainerswissel uitstekend. Simons en De fauw kenden een droomstart met een 6 op 6, maar daarna ging het snel bergaf. Supporters begonnen stilletjes aan heimwee te krijgen naar de goede oude tijd met Dury.

Pas eind februari boekten de nieuwe coaches hun eerste overwinning van 2022. Het was nodig, want Zulte Waregem kampeerde onderin het klassement en het zag er slecht uit aan de Gaverbeek. Tweede klasse leek de nieuwe realiteit te worden.

Tegengoals

Toch zocht het degradatiespook andere oorden op. Essevee kan het seizoen rustig beëindigen. Op een twijfelend Antwerp kan het misschien verrassen, tegen STVV kan er zeker gewonnen worden en op Charleroi zijn ze niet kansloos.

Wat er ook in dit seizoen nog mag gebeuren, iedereen zal het altijd blijven herinneren als het jaar van de vele tegengoals, het slechte spel en de net-niet-degradatie.

(EC)