Supportersrellen ontsieren beladen burenduel tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem

Voetbal is een feest. Zaterdagavond tijdens de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem was dit helaas niet het geval. Op het einde van de wedstrijd ontsierden supportersrellen een altijd beladen burenduel. Vijf stewards raakten gewond. KV Kortrijk won de partij met een 5-0 monsterscore.

Voor de match warmden beide supporterskernen zich op met Bengaals vuur, constant geroep en een gespannen sfeertje. Alles wat een goede derby nodig heeft. Maar het escaleerde op het einde van de wedstrijd. Toen het 5-0 voor stond, hadden de Zulte Waregem-fans er genoeg van. Ze gooiden pyrotechnisch materiaal en andere projectielen op het veld. Met nog vijf minuten op de klok besloot scheidsrechter Visser de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen. Beide ploegen zochten de kleedkamers op en de stadionspeaker riep een boodschap af, gericht aan de fans van Zulte Waregem.

De stewards kregen het zwaar te verduren. © BELGA

Toen beide ploegen weer het veld opkwamen, leken de grootste rellen achter de rug, maar daar dachten enkele thuisfans anders over. Gemaskerd liepen enkelingen naar de uittribune waar de Essevee-fans zaten. De stewards konden beide supporterskernen niet uit elkaar houden en het kwam tot een gevecht. “Die geweldplegingen van een kleine kern zijn er los over”, reageert burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ze verzieken het voor iedereen. Het is absoluut onaanvaardbaar. Voetbal moet een feest zijn, zeker voor een familieclub als Kortrijk.”

Onaanvaardbaar

Zulte Waregem liet in een persbericht weten geschokt te zijn. “Essevee begrijpt de ontgoocheling van de supporters maar betreurt de manier waarop die werd geuit. Het gooien van voorwerpen op het veld en handgemeen kan op geen enkele manier geaccepteerd worden. De club beseft dat dit het werk is van slecht enkelingen, maar dit kan leiden tot een boete voor de club en een stadionverbod voor de betrokkenen. De club wil met de supporters bekijken hoe Essevee de komende wedstrijden in een positieve sfeer kan afwerken. Daarvoor was overigens begin volgende week al een overleg gepland tussen bestuur en afgevaardigden van de supporters.”

Bij het handgemeen raakten vijf stewards gewond, waarvan drie ernstig. Een vrouwelijke steward liep een dijbeenbreuk op. De fans van KV Kortrijk zijn een crowdfundingactie gestart voor de getroffen stewards. (Elian Coussement)