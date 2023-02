Supporterskoepel Kustboys maakt zich zorgen om toekomst KV Oostende: “We hopen op een witte raaf”

Het verhaal dat KV Oostende in financiële problemen zou zitten maakt indruk op de fiere fans. Verschillende media melden dat de club onder meer leveranciers, makelaarsvergoedingen en dokters niet meer kan betalen. De club stelt te werken aan een oplossing op korte termijn.

De tekorten zouden oplopen tot meer dan 5 miljoen euro. Tegelijk wist KVO de voorbije jaren wel voor bijna 15 miljoen euro spelers van de hand te doen, zoals Arthur Theate en Jack Hendry. Kanttekening: de transferontvangsten worden in schijven betaald, nooit in één keer. Iedereen verbonden met de kustploeg is bezorgd.

De Oostende Investment Company, de achterliggende investeringsmaatschappij met hoofdzakelijk Amerikaanse partners, reageerde in een (Engelstalig) persbericht op de clubwebsite. “Er is geen sprake van financieel wanbeheer, maar van een situatie van onderkapitalisatie, die we op korte termijn rechtzetten om te voldoen aan onze licentieaanvraag. Er is geen dreigend risico failliet te gaan. Ook op lange termijn blijven de eigenaars zich inzetten om de club te ondersteunen.”

Bij de supporters is de maat vol na een seizoen vol sportieve en extrasportieve spanningen. Bij vzw Kustboys, de supporterskoepel die alle fanclubs verenigt, zuchten ze diep bij het zoveelste slechte nieuws. “Of we geschrokken waren van die nieuwsberichten? Ja en neen”, opent voorzitter Peter Van Nuffel. “Je hoort altijd geruchten. Ik vond het pas raar toen KVO ons vroeg om gratis bussen te voorzien, nadat een busfirma nog niet werd betaald voor de verplaatsing naar Seraing (in oktober, red.). Toen ging er een alarmbelletje af.”

Te grote kern

De situatie doet denken aan de overnameperikelen van drie jaar terug. “Maar toen was het geld écht op en moest er absoluut vers kapitaal elders gevonden worden. Nu is het geld ook op, maar zou je toch denken dat de investeerders rond Paul Conway hun investering niet zomaar te grabbel gooien. Wat ik het liefst zie gebeuren: een Vlaamse witte raaf die de Amerikanen uitkoopt en KVO nieuw leven inblaast”, aldus Peter Van Nuffel.

CEO Gauthier Ganaye en COO Thorsten Theys lijken te moeten roeien met de financiële riemen die ze krijgen van de Ostend Investment Company, waarin onder meer PMG zit. “Hier kan je veel over zeggen”, betwijfelt Van Nuffel. “Hoeveel spelers heeft KVO nu onder contract? Zo’n veertigtal, verhuurde spelers incluis. Tijdens een gespreksavond met Ganaye verdedigde hij zwaar dat een kern van 26 tot 28 spelers meer dan voldoende was. ‘Zo zijn alle posities dubbel bezet’, klonk het. Maar als je nu naar de kern kijkt, denk ik te mogen stellen dat er iets scheelt aan het beleid. Hoeveel spaar je uit met twaalf spelers minder? Wat me heel zwaar valt, is dat de vorige trainersstaf nog steeds op hun ontslagpremies wachten. Wat een imagoschade is dát, zeg.”

“Alleen een serieuze investeerder kan ons redden”

Zo lijkt van de beloftes die bij de overname werden gemaakt weinig in huis te komen. Een degradatiestek in plaats van meedingen naar de play-offs, kritische supporters en lage toeschouwersaantallen in plaats van een sfeervol stadion vol beleving. Van het aangekondigde vertier op z’n Amerikaans geen spoor. “Eigenlijk voelen we ons als fans meer dan bedrogen”, zucht de voorzitter.

“Ik herinner me als de dag van gisteren het gesprek dat ik mocht hebben met Conway. Amerikaanser dan Trump, het leek wel alsof de andere personen die rond de tafel zaten niets van voetbal kenden. Data, data, data: daar draaide het om. Een jaar later stuurde ik een mail naar Conway met de vraag wat nu eigenlijk de bedoeling is met de verkoop van al onze sterkhouders. Een duidelijk antwoord bleef uit en we uitten ons ongenoegen in de pers. Ik kreeg toen een briesende Conway aan de telefoon en werd uitgescholden op een manier die niet meer onder de noemer ‘normaal’ te plaatsen valt”, vertelt Peter Van Nuffel.

Geen wonder dat plots spandoeken opduiken waarop ‘PMG out’ te lezen valt. “Wie of wat is PMG eigenlijk? Conway en Chien Lee zijn maar enkelen van een groep investeerders die KVO deels hebben overgenomen van Frank Dierckens. Als we kijken naar andere ploegen waar Conway en Lee samen opduiken, dan richt je je pijlen wel voor 90 procent op de juiste personen.”

Hopen op een wonder

Dan zijn er ook fans die stellen dat Marc Coucke terug moet keren of dat het beter is om opnieuw te beginnen in provinciale, bij een faillissement. Peter Van Nuffel is sceptisch. “Coucke was het begin van alle ellende. Hij was de eerste die stilletjes aan de ziel van KV Oostende begon te verkopen. Als je in provinciale herbegint, moet je zo snel mogelijk weer promoveren. Daar heb je ook wat kapitaal voor nodig. Je kan trouwens niet herbeginnen vooraleer je alle oude bondsschulden vereffent”, klinkt het.

“Een serieuze investeerder is het enige wat ons op termijn kan redden. Wat me het meest angst inboezemt: het sportieve of het financiële luik? Na vorig weekend: allebei. Laat ons hopen dat er nog sportieve wonderen bestaan, maar enig realisme is noodzakelijk.”