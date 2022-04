Supporters van Club Brugge mogen Vorst niet binnen voor de match tegen Union als ze geen ticket hebben

De gemeente Vorst heeft beslist om supporters van tegenstanders van voetbalclub Union die geen toegangsticket hebben voor de wedstrijden te weren op haar grondgebied tijdens de playoffs. Dat laat het gemeentebestuur vrijdag weten. De Brusselse voetbalclub ontvangt Anderlecht op 24 april, Club Brugge op 8 mei en Antwerp op 22 mei.

“Met het oog op mogelijke problemen en de kans op spanningen in het stadion en daarbuiten, meer specifiek in de buurt van de Brusselsesteenwegen in het Dudenpark, nemen we deze beslissing”, duidt waarnemend burgemeester Mariam El Hamidine de beslissing om supporters zonder ticket te weren.

“In samenspraak met de politie is het veiliger om het enthousiasme van de supporters te ‘kanaliseren’ in het stadion en hen te verwelkomen binnen een specifieke perimeter, eerder dan hen op het volledige grondgebied te laten uitezwermen.” De beslissing komt er om de veiligheid van spelers en supporters te kunnen bewaren en de rust van de omwonenden te kunnen garanderen.

Om de supporters van de tegenpartijen tegemoet te komen, werd wel beslist om het supportersvak uit te breiden van 500 naar 1.000 personen voor elke wedstrijd.