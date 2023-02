Supporters ongerust over toekomst KVO: “We weten niet wat er achter de schermen gebeurt, maar het hart is uit de club gesneden”

Er is heel wat ongenoegen bij de supporters van KV Oostende nu de club niet enkel flirt met degradatie, maar ook nog eens in financieel slechte papieren lijkt te zitten. De supporters vrezen dat er donkere tijden aankomen voor hun ‘ploegsje’. Sommige dromen zelfs luidop van een terugkeer van Marc Coucke, “hij had tenminste nog een hart voor de ploeg, nu is het enkel nog om de centen te doen.”

De supporters van KV Oostende blijven achter hun ploeg staan, maar ze beginnen zich toch wat vragen te stellen met hoe de club zowel financieel als sportief geleid wordt. Vooral het gebrek aan passie voor de sport en de club vanuit de huidige eigenaars, is een groot gemis.

“Zoals het er nu uitziet is het inderdaad niet goed, maar ik hoop dat het zover niet komt. Ik probeer nog wat geduld te hebben. Mijn stille droom is dat Coucke terugkomt. De successen dat hij gehaald heeft bij Oostende, heeft hij nog niet gehaald in Anderlecht. Misschien komt hij toch nog terug naar zijn kustploegsje”, zegt Gino Vivey van fanclub ‘t Zeetje in Bredene

En hij is niet alleen. Ook Inge De Bruycker blikt met heimwee terug op de hoogdagen. Ze is KVO-supporter sinds haar drie jaar. “Ik ging toen al mee met mijn papa. Hij was voorzitter van AS Oostende. Ik heb doorheen de jaren geleerd dat voetbal de belangrijkste bijzaak van de wereld is. Dat gaat met ups en downs en mensen zijn daar vaak zo hevig in. Ik kan het ondertussen al eens relativeren als we verliezen. Maar ook ik vind wat er nu gebeurt wel heel erg.”

“Iedereen was in euforie toen Coucke er was, maar dat was ook niet goed. Het kon toen niet op maar hij heeft ons grandioos in de steek gelaten. Hij zal het zich ook wel al beklaagd hebben want hij was hier thuis en werd op handen gedragen. Maar KVO zat nadien met de gevolgen. De investeerders nu zitten in het buitenland en zijn gewoon bezig met de cijfers. Wij weten natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt”, besluit Inge.

“De sfeer in en rond de club is onder nul. We zijn onze ziel kwijtgeraakt.”

Jean-Pierre Janssens, voorzitter van YEP, Young elderly people, vreest alvast voor het ergste. Hij trok met zijn supportersclub weg bij KVO toen de Amerikaanse investeringsgroep de teugels in handen nam, maar bleef wel als supporter. “We doen nu alle activiteiten op een andere plaats. We zijn weggegaan omdat het hart werd weggesneden van KVO. Je zag dat er geen band was tussen het bestuur en ons. Het is hen enkel om de centen te doen en om te verkopen. Wij hopen dat het nog opgelost kan worden, maar ik zie het heel somber in. We hebben mooie tijden beleefd met Marc Coucke. Hij zag het groter, maar het lukt daar ook niet”, zegt Janssens.

Wat steevast terugkomt bij de supporters is de ziel van de ploeg die lijdt onder de gang van zaken. “Het is een publiek geheim dat wij als supporters niet echt gelukkig zijn met de huidige gang van zaken met de huidige eigenaars. Die mensen hebben geen hart voor de club en dat is nog een understatement. Dat komt hard aan bij de gewone supporter. De sfeer in en rond de club is onder nul. We zijn onze ziel kwijtgeraakt. Ik sta daar al sinds mijn 17 jaar. Ik weet dat voetbal verandert, maar het doet pijn. Het is wel jammer dat het nu alleen over KVO gaat terwijl er 24 clubs zijn die schulden hebben”, vindt Johan Vanbesien. De verklaring van KVO stelt hem wel gerust dat de club alles zal doen om de licentie te behouden.

(LB)