“Supporters motiveren me om net dat beetje extra te geven”: Nacho Ferri (20) voelt zich thuis bij KVK en blikt vooruit op tweeluik

Na een dramatische wedstrijd tegen Dender staat KV Kortrijk met de rug tegen de muur. Dit weekend wacht een cruciaal duel tegen rode lantaarn Beerschot, waar winnen een must is. Maar makkelijk wordt dat niet: de Kerels slaagden er op verplaatsing nog maar één keer in om te winnen. Wij spraken met Nacho Ferri, de topschutter die met vijf doelpunten de hoop van Kortrijk levend houdt.

Ignacio Ferri, Nacho voor de vrienden, is de eerste Spanjaard ooit bij KV Kortrijk. Op zijn 19e ruilde hij de Bundesliga in voor het Guldensporenstadion. Opgegroeid in het zonovergoten Montaverner, een dorpje op een uurtje van Valencia, verliet Nacho op zijn 16e het ouderlijk huis om zijn droom na te jagen. Zonder één woord Duits te spreken, maakte hij meteen indruk bij Eintracht Frankfurt: van een memorabel doelpunt bij zijn debuut tot maar liefst 26 goals en 11 assists in één seizoen bij Frankfurt II. Met dat indrukwekkende palmares zet hij nu voet aan wal in Kortrijk.

Nacho, hoe bevalt het je hier?

“Ik voel me hier echt thuis. KV Kortrijk is een warme club vol fantastische mensen, de sfeer in de kleedkamer is geweldig. JoãoSilva heeft me goed geholpen, we spreken allebei Spaans. Ook met jongens zoals Tom Vandenberghe, Dion De Neve, Bram Lagae en Brecht Dejaegere heb ik een sterke band opgebouwd.”

En de stad Kortrijk? Heeft die je al een beetje kunnen verrassen?

“Eerlijk? Ik kom nauwelijks in de stad. Mijn focus ligt vooral op trainen, daar besteed ik de meeste tijd aan. Onlangs ben ik wel voor het eerst naar de winkel geweest. Ik heb een fatbike gekocht! “ (lacht)

Als we even terugkijken naar het begin van het seizoen: wat waren je verwachtingen toen je naar KV Kortrijk kwam?

“Ik had één duidelijk doel voor ogen: een sleutelspeler worden voor het team. Tot nu toe heb ik vijf keer gescoord, wat niet slecht is, maar ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Het seizoen begon moeizaam, maar ik voel dat ik iedere wedstrijd beter word. Zolang ik mijn steentje kan bijdragen, ben ik tevreden.”

Het lijkt een grote stap: van een topclub als Frankfurt naar KV Kortrijk. Was het voor jou moeilijk om die keuze te maken?

“Nee, als jonge speler is het belangrijk om minuten te maken. Ik wist dat ik bij Frankfurt weinig kansen zou krijgen. De keuze om naar Kortrijk te komen was daarom snel gemaakt. Het voelde als de juiste stap in mijn carrière.”

“KV Kortrijk is een warme club vol fantastische mensen”

Je bent hier op huurbasis met een aankoopoptie. Zie je jezelf volgend seizoen ook bij KV Kortrijk spelen?

“Ik weet het nog niet. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Volgt Frankfurt jouw prestaties op de voet?

“Ja, absoluut. Ze volgen elke wedstrijd en geven me regelmatig feedback. Ze laten weten wat ik goed doe en waar ik mezelf nog in kan verbeteren.”

Heb je nog contact met spelers van Frankfurt?

“Niet met spelers uit het eerste elftal. Maar ik heb af en toe contact met een paar jongens uit het tweede elftal, waar ik vooral speelde.”

Als we eerlijk zijn… Nacho, je droomt er toch stiekem van om ooit te schitteren in de Bundesliga, niet?

“Natuurlijk, dat is altijd mijn droom geweest. Maar als blijkt dat ik nog niet klaar ben voor de Bundesliga en hier moet blijven om mezelf verder te ontwikkelen, dan heb ik daar geen probleem mee.”

Wat is jouw droomcompetitie? Als Spanjaard denken wij natuurlijk aan La Liga.

“Ik heb niet één specifieke droomcompetitie. Natuurlijk zou ik graag schitteren in competities zoals de Premier League, Bundesliga of La Liga. Maar voor mij draait het vooral om ergens te spelen waar ik kansen krijg en mijn team kan helpen met doelpunten.”

Wat vind je van het niveau van de Belgische competitie?

“Het niveau heeft me echt verrast. De Belgische competitie is fysiek zwaar en kent veel sterke spelers.”

Tot nu toe heb je vijf keer gescoord dit seizoen. In het begin liep het wat stroef, maar nu speel je week na week beter. Heb jij datzelfde gevoel?

“Absoluut, in het begin had ik een fysieke achterstand. Vorig seizoen kreeg ik weinig kansen, wat natuurlijk niet ideaal is voor een voetballer. Het was daarnaast ook even aanpassen aan de nieuwe competitie.”

In het begin van het seizoen speelde je samen met Thierry Ambrose. Nu speel je voornamelijk met Billal Messaoudi. Met wie speel je liever?

“Het is makkelijker spelen met Messaoudi. Hij is een enorm snelle aanvaller die, net als ik, graag druk vooruit zet. We kunnen het uitstekend met elkaar vinden, ik geniet ervan om samen met hem op het veld te staan. Met Ambrose heb ik ook een goede band. Hij is, net als ik, een balvaste en sterke spits. Of ik nu met Messaoudi of Ambrose speel, maakt me niet uit. Zolang ik maar op het veld sta.”

Verkies je een systeem met twee spitsen of liever één spits?

“Twee spitsen, zonder twijfel. Samen kun je meer druk zetten op de verdediging en makkelijker ruimtes creëren. Dat maakt het team niet alleen effectiever, maar ook gevaarlijker richting het doel.”

Je staat met KV Kortrijk voor belangrijke weken. Wat zijn de ambities?

“We willen de progressie die we als team sinds het begin van het seizoen hebben gemaakt, omzetten in resultaten. Het is noodzakelijk dat we de focus en intensiteit gedurende een volledige wedstrijd vasthouden. Daarom is het behalen van 6 op 6 tegen Beerschot en Charleroi een absolute must.

Hoe is jouw band met de fans?

“Geweldig! De supporters zijn fantastisch. Ze steunen ons door dik en dun. Het is niet toevallig dat ik vier van mijn vijf goals in ons stadion scoorde. Ik voel me geliefd, en dat motiveert me om net dat beetje extra te geven.” (Eli Decruynaere)