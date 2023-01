Supporters KV Oostende protesteren tegen huidige gang van zaken

De fans van KVO zijn de jongste opeenvolgende nederlagen beu. Ze verwachten actie van het bestuur, en dan vooral van de Amerikaanse eigenaar PMG.

Spandoeken aan het oefencomplex deze morgen moeten de spelers en het bestuur de mening van de supporters duidelijk maken. “Schijt aan het beleid”, “PMG out”, “We need Quality”. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een stevige kern, vinden de supporters. Ze vrezen dat het de foute kant op gaat met KVO. De supporters geven ook uitleg bij hun actie: “Door de slechte resultaten bengelt de kustploeg rond de degradatieplaatsen. De kern is amper versterkt, de trainerswissel bracht weinig zoden aan de dijk en de supporters blijven meer en meer weg…een leegloop v.h stadion. De supporters zijn ontevreden over de huidige gang van zaken. Zij vinden dat PMG (Amerikaanse eigenaars) geen ambitie vertoont om de ploeg te versterken.”

“Daarom heeft de sfeergroep van KV Oostende, 031, deze nacht de toegang tot de trainingsvelden vol gehangen met spandoeken (maandagochtend is er training). De 031 neemt het niet dat PMG geen ambitie vertoont. Er worden enkel jonge gasten 18-24 jaar, aangetrokken om ze met winst te verkopen. Er word niet geïnvesteerd in de ploeg. Elke KVO-supporter ziet dat er een kwaliteitsinjectie nodig is om te overleven in 1ste klasse, PMG niet. De ploeg zakt verder weg, een degradatie is bijna een feit. “

“De supporters zijn bang dat KVO dezelfde weg opgaat als al hun andere ploegen, bv Nancy… gedegradeerd uit 2de klasse in Frankrijk, nu pas 12de in de 3de klasse. De 031 wil zo een statement maken om PMG wakker te schudden dat een kwaliteitsinjectie meer dan nodig is. Het is nog niet te laat, de transfermarkt is nog open. Het wordt hoog tijd dat er iets verandert. De 031 buigt zich nog over verdere acties tegen het bestuur als er niets verandert.”