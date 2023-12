Superfans Martin en Patrick steunen KVK ook bij verre uitmatch in Eupen: “Ommekeer is echt broodnodig”

KV Kortrijk staat voor de verste verplaatsing van het jaar. Zaterdagavond worden ze verwacht in de Oostkantons voor de degradatiekraker tegen KAS Eupen. In totaal bedraagt de afstand tussen beide stadions ongeveer 230 kilometer, wat goed is voor een autorit van bijna drie uur. Toch zijn er een aantal supporters die hun hand er niet voor omdraaien om de oversteek te maken.

Martin Verfaille (48) en Patrick Casteleyn (62) zijn twee van die fanatiekelingen. Beiden noemen ze zich ‘Kerel in hart en nieren’. Voor hen is een verplaatsing van ruim tweehonderd kilometer niet te veel om hun ploeg een duw in de rug te geven, ondanks het feit dat ze onderaan het klassement bengelen. “Al heel mijn leven ben ik fan van de Veekaa”, Martin. “Oorspronkelijk ben ik er één van White Star Lauwe, dat uitkomt in eerste provinciale. Lorenzo Staelens en Hein Vanhaezebrouck maakten daar ooit hun doorbraak. Als Kortrijkzaan was de overstap naar KV Kortrijk natuurlijk snel gemaakt.” Patrick geeft toe dat hij eerst fan was van Club Brugge. Hij is afkomstig uit Roeselare, maar vijftien jaar geleden veranderde zijn blauwzwarte bloed in rood en wit. Ze missen beiden geen enkele match.

Volkse sfeer in Eupen

Martin en Patrick vinden het dan ook niet te veel moeite om een verplaatsing naar Eupen mee te maken. “Ik heb dat al enkele keren gedaan”, vertelt Martin. “Het is altijd wel een belevenis. De rit is lang inderdaad, maar ik vind het toch altijd de moeite. Eupen is een gezellig klein stadje in een mooie omgeving. Er heerst een typische volkssfeer, waar ik wel van houd. We hebben er zelfs al een aantal keer uitgeslapen.” Patrick beaamt dat: “Het is natuurlijk wel nodig dat er een goeie sfeer heerst, anders kan het wel een zeer lange busrit worden. Maar als dat het geval is, amuseer ik mij altijd.”

Voor KVK loopt het seizoen alweer allesbehalve goed. Na vijftien wedstrijden staat het met negen punten op een troosteloze zestiende en laatste plaats. Twee punten onder de voorlaatste Westerlo. Patrick weet waar het schoentje knelt. “We moeten gewoon meer scoren”, stelt hij standvastig. “Er zit ook geen ziel in het spel. Te veel spelers spelen gewoon om te spelen, maar niet om te scoren. Terwijl dat toch de essentie van voetbal is.” Martin stemt daarmee in: “Als er niets verandert, degraderen we. Dat is ondertussen wel duidelijk denk ik.”

Kana altijd op de zes

Kritische taal dus vanuit de tribune. De beste stuurlui staan aan wal, dus hoe zouden zij het aanpakken? “Als ik coach was, zou ik Kana altijd op de zes zetten”, zegt Martin vastberaden. “Kana is een middenvelder. Hij is technisch een van de beste spelers van de ploeg. Op het middenveld zou hij volgens mij beter tot zijn recht komen dan in de verdediging.” Patrick duidt op het gebrek aan mentaliteit bij de ploeg. “Als ik De Boeck was, zou ik met meer passie proberen te coachen langs de zijlijn. Ik zie vaak, zeker als we achter staan, dat hij gewoon gaat zitten op de bank. En dat terwijl ik zie dat het de spelers aan mentaliteit ontbreekt op het veld. We slagen er niet in om een vuist te maken wanneer we een tegenslag moeten verwerken.”

Over de volgende match tegen Eupen zijn beide heren optimistisch. Ze hopen op die ene ommekeer die broodnodig is voor de club. “Tegen Eupen moeten we zeker kunnen winnen”, zijn ze het eens. “We hebben kwaliteit genoeg. Soms ontbreekt het ons gewoon nog aan vertrouwen en concentratie. Als we erin slagen om geen fouten te maken in de verdediging en efficiënt te zijn in de afwerking is er veel mogelijk.”

Patrick blikt verder vooruit: “We zullen een goede transferperiode nodig hebben tijdens de winterstop om er te geraken. Er zijn zeker twee à drie versterkingen nodig om ons te redden. Voorlopig is onze ploeg gewoon niet sterk genoeg in de breedte en dat betalen we week na week cash.”

Zaterdag speelt KVK de eerste wedstrijd van de terugronde op het veld van Eupen om 18.15 uur. Toen Eupen op bezoek kwam versloegen ze Kortrijk met 1-3. De week nadien krijgen de Kerels Westerlo over de vloer. Daar verloren ze in oktober met 1-0. (JDB)