STVV vloert KV Kortrijk dat puntenloos blijft

Sint-Truiden is na twee speeldagen in de Jupiler Pro League een van de drie fiere leiders met het maximum van de punten. In de afsluiter van de speeldag gingen de Limburgers zondagavond met de volle buit aan de haal op bezoek bij KV Kortrijk: 0-1.

STVV prijkt zo in de rangschikking naast Union Sint-Gillis en AA Gent op een gedeelde leidersplaats met een perfect rapport van 6 op 6. Kortrijk heeft zijn start volledig gemist en begeeft zich puntenloos op de vijftiende en voorlaatste positie.

Voor de rust kreeg het publiek in het Guldensporenstadion, ondanks voldoende mogelijkheden aan beide zijden, geen goals te zien.

Vroeg in de tweede helft braken de Truienaren de ban dankzij twee jeugdproducten. Mathias Delorge-Knieper bediende de vrijstaande Jarne Steuckers (56.), die de Kortrijkzaanse goalie Tom Vandenberghe met een geplaatste schuiver het nakijken gaf. De Kanaries sleepten zich nadien zonder kleerscheuren richting het einde van de partij. Het was zelfs Aboubakary Koita die in de slotminuten de deklat op zijn weg vond, waardoor een verdubbeling van de score uitbleef.

Eerder op de dag draaide RSC Anderlecht landskampioen Antwerp met 1-0 een loer, graaide AA Gent met 0-1 de overwinning mee bij KV Mechelen na een penaltyredding van Davy Roef in de slotseconden en pakte Club Brugge in Westerlo met 0-1 zijn eerste driepunter van het seizoen.