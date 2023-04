STVV duwt uiterst zwak KVO richting tweede klasse

Sint-Truiden maakte op simpele wijze korte metten met KV Oostende: 5-0. Tweede klasse is zo bijna een feit. Mathematisch kan het nog, maar een bijzonder zwak KVO zal nooit 6 op 6 pakken tegen Leuven en Gent.

Door het gelijkspel van Eupen tegen Kortrijk was een veilige plaats al vier punten verwijderd, maar kreeg KVO een unieke kans om dichterbij te sluipen. Alleen diende trainer Thalhammer vier wissels door te voeren: Capon, Tanghe, Bätzner en D’Haese vervingen Urhoghide (geschorst), Barac en Ambrose (beiden hamstring) en Arase (bank). Voor D’Haese z’n eerste minuten sinds 3 februari. Bij Sint-Truiden zat gewezen KVO-coach Markus Pflanz ter vervanging van de geschorste hoofdtrainer Hollerbach op de bank.

KVO wou een nieuwe rampstart zoals tegen Standard – 0-3 na zowat twintig minuten, remember? – absoluut vermijden. Maar na zo’n tien minuten moest de kustploeg al achtervolgen. Bruno schilderde een vrije trap op het hoofd van Teixeira, die goed kwam ingelopen en Hubert verschalkte. Zonde, want vlak ervoor mikte Bätzner oog in oog met Schmidt op de keeper.

Een paar minuten na de goal weer een heet standje in de Oostendse zestien, Reitz zag een hakbal van de lijn gekeerd. STVV vormde een stevig blok en KVO begon wat aan te dringen. Na de Limburgse goal lag de wedstrijd wat meer open.

Op het half uur leek Hashioka de bal in de eigen zestien met de hand te beroeren, maar scheidsrechter noch VAR grepen in. Nauwelijks een paar tellen later stond het bijna 2-0: Hayashi aaide de bal in plaats van er vol tegen de koppen, meteen erna dwong Reitz Hubert plat te gaan op een afstandsschot.

De Truienaars waren het gevaarlijkst en kregen een goedkope penalty na een duel tussen Bocat en Dewaele. Bruno stuurde Hubert de andere kant uit: 2-0. Mission impossible voor KVO.

Met een dubbele wissel bij de rust poogde Thalhammer het tij nog te keren. Maar de Kustboys toonden op geen enkel moment enige weerbaarheid, STVV controleerde rustig en poogde de voorsprong nog verder uit te diepen. Dat lukte even na het uur: Reitz dreef de bal op, speelde Hara diep, die op zijn beurt netjes teruglegde voor diezelfde Reitz.

De voorbije weken spraken spelers en staff over hoe ze zouden vechten tot de laatste snik. Daar was, op een zeldzame opflakkering in de eerste helft, absoluut niks van te merken. Door de vele wissels was het evenwicht bij de Kustboys zoek. Op een bepaald moment kon Sint-Truiden met vier aanvallers tegenover één Oostendenaar (!) vrij makkelijk de 4-0 scoren. Dumont prikte in het slot zelfs de 5-0 binnen, Hubert voorkwam met een knappe parade nog de 6-0.

Een volstrekt troosteloze avond voor Oostende op bezoek in Limburg. Het bouwen aan een ploeg voor tweede klasse kan beginnen. (TVA)