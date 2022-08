Sterkhouder Faïz Selemani staat op vertrekken, maar speelt gewoon: “Bij goed bod verlaat ik KV Kortrijk”

Faïz Selemani toont zich van zijn schoonste kant. De 28-jarige winger wil deze zomer de poorten van het Guldensporenstadion achter zich dichtslaan en een stap hogerop zetten. Toch speelt de Comorees gewoon. “Ik hou nog altijd van deze club, ik blijf alles geven”, klinkt het.

KV Kortrijk is met een 4 op 9 aan het seizoen begonnen. Dat is niet slecht, zeker als je weet dat het na de eerste competitiematch alarmfase rood was. Voor de fans althans, die opriepen tot versterking, en ze viseerden het bestuur en de coach. Dat is ook niet zo raar als je je openingswedstrijd verliest in eigen huis. De must-winwedstrijd in Seraing werd dan ook met drie punten afgesloten. Voor eigen publiek kwam KVK dan niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen STVV.

Opvallend in die wedstrijd: Faïz Selemani stond gewoon aan de aftrap. Er was al verregaande interesse van Racing Genk en ook Standard zou de Comorees wel willen inlijven. Zo leek alles in kannen en kruiken voor een overstap naar Limburg, maar die deal sprong in extremis nog af. “Ik kan er niet veel over zeggen, mijn makelaar regelt dat soort zaken. We zullen wel zien waar het schip strandt.”

Ik wil tonen dat ik nog steeds van deze club hou

Selemani laat het alleszins niet aan zijn hart komen. Zijn prestatie was zeker oké, het leek er niet op alsof die transfer de hele tijd door zijn hoofd spookt. “Ik focus me nog voor de volle honderd procent op KVK. Ik heb tegen Sint-Truiden getoond dat ik nog altijd van deze club hou. Als er een goed bod binnenkomt, waar alle partijen beter van worden, dan zal ik vertrekken”, windt hij er geen doekjes om. “Ik heb al meerdere gesprekken gehad met de clubleiding.”

Systeem rendeert

Het moet gezegd: door de komst van Dorian Dessoleil lijkt het erop alsof er centraal achterin meer stabiliteit is. Vorig weekend werd er met drie centrale verdedigers gespeeld, mét Aleksandar Radovanovic en Tsuyoshi Watanabe. Daardoor moesten de aanvallers ook veel kilometers malen. “Het vergt inderdaad enorm veel energie”, zegt Selemani. “Tijdens de week hebben we keihard getraind om van dit systeem een succesverhaal te maken. Het heeft gerendeerd, maar we mogen er ook niet blind voor zijn dat het nog pakken beter kan.”

Selemani blikt nog even terug op het gelijkspel tegen STVV en kijkt al vooruit naar de verplaatsing naar Union. “Tegen Sint-Truiden is die 0-0-score een juiste uitslag. Voor de pauze hadden we altijd moeten scoren, maar we lieten dat na. In de slotfase kwamen we een paar keer goed weg. Nu trekken we naar Union. Daar zal ik weer goed ontvangen worden”, zegt hij met een kwinkslag. Selemani vertrok er immers in augustus 2019 in onmin. Dat zijn de Union-fans nog niet vergeten. (JC)