Sterk KV Kortrijk gunt onmondig Anderlecht een punt na pijnlijke weggever D’Haene

KV Kortrijk heeft een punt met een zure nasmaak gepakt tegen Anderlecht. In het eigen Guldensporenstadion was een gretig KVK de betere tegen een onmondig Anderlecht. Dreyer bracht Anderlecht voor rusten op voorsprong, maar via Kadri en Silva werd het 2-1 voor de Kerels. Missie geslaagd leek het lang, tot D’Haene in het slot pijnlijk de mist in ging en Murillo de gelijkmaker aanbood.

Geen Felipe Avenatti bij de thuisploeg, de Uruguayaan pakte op Standard zijn vijfde geel en was geschorst, Gueye was zijn vervanger in de spits. Bij Anderlecht, dat donderdag met het kleinste verschil verloor bij het Bulgaarse Ludogorets, stonden Raman en Slimani beiden aan de aftrap.

Anderlecht begon het best aan de partij, via het tweetal Slimani-Raman. De Algerijnse spits gebruikte een paar keer prima zijn lichaam en speelde Raman aan, maar de aanvaller geraakte niet voorbij een alerte Tom Vandenberghe. Aan de overkant probeerde Kortrijk te reageren via een bedrijvige Selemani. Op het kwartier vond Mehssatou, die opnieuw op de zes speelde, met een prima lange bal de vrijstaande Kristof D’Haene. De aanvoerder had te veel tijd nodig oog in oog met Verbruggen, weg kans.

Geen 1-0, wel 0-1

Kortrijk speelde moedig en nam de match in handen, Anderlecht rekende op de tegenaanval via Slimani en Raman. Halfweg de eerste helft kwam Gueye oog in oog met Verbruggen, maar de Senegalees verkoos zijn rechtervoet boven zijn linker en besloot in de handen van de doelman. Het was het begin van een Kortrijkse belegering, maar zowel Gueye, Selemani en Messaoudi misten de nodige finesse om er 1-0 van te maken.

Genoeg kansen op een voorsprong voor de thuisploeg, maar wie die niet verzilvert krijgt het deksel op de neus. Enkele minuten voor rust vond Ashimeru na een hoekschop de vrijstaande Dreyer, de Deen twijfelde niet en jaste het leer voorbij Vandenberghe. Prima doelpunt en 0-1 voor de bezoekers aan de rust, toch een zure pil om te slikken voor KVK.

Algerijnse klasse

Na de pauze begon Kortrijk enorm gretig en duwde het Anderlecht terug op eigen helft. De eerste grote kans was wel voor de bezoekers via Raman, maar de aanvaller treuzelde te lang en haalde zo zelf het gevaar uit de aanval. Aan de overkant beloonde Kortrijk zich dan eindelijk wel. Na een hoekschop voor Anderlecht ging het bliksemsnel naar de overkant via Messaoudi. De Algerijn kapte knap Sardella uit en besloot dan op Verbruggen, maar in de herneming was landgenoot Kadri goed gevolgd om de gelijkmaker binnen te duwen.

Erop en erover

De Kortrijkse druk hield aan en Anderlecht leek te kraken, paars-wit gerakte met moeite van de eigen helft. Vertonghen moest een hoekschop toestaan toen KVK er weer eens doorbrak. Die corner werd kort genomen en door Selemani richting de tweede paal geslingerd, waar de alleenstaande Silva zijn eerste doelpunt voor KVK kon binnenduwen. Meteen een belangrijke in de strijd om het behoud? Kortrijk ging erop en erover, dat was zeker niet gestolen.

Riemer greep in en bracht zowel Amuzu, Stroeykens als Diawara, maar de invallers brachten niet meteen beterschap. Het was Selemani die aan de overkant een bal in de handen van Verbruggen trapte. Een kwartier voor tijd kwam Anderlecht dan toch eens piepen, maar Amuzu twijfelde te lang en trapte in de handen van Vandenberghe.

Pijnlijke & domme weggever

Kortrijk leek alles onder controle te hebben, mede door een te flauw Anderlecht, maar in de slotfase kregen de bezoekers een cadeau met een grote strik rond. Vandenberghe kwam uit op een diepe bal van de bezoekers en werd dan verrast door D’Haene die de bal voorbij zijn doelman tikte. Pijnlijke miscommunicatie, want Murillo kon de bal aannemen en in een leeg doel schuiven. In het absolute slot vergat Anderlecht via Slimani zelfs nog de drie punten mee te ‘stelen’.

Zo eindigde de partij in Kortrijk op 2-2. Vooraf een resultaat waarin ze ongetwijfeld zouden tekenen bij de Kerels, maar gezien het wedstrijdverloop een puntendeling met een enorm zure nasmaak! Kortrijk springt in de stand wel over Eupen en trekt volgende week met vier punten bonus naar rivaal Zulte Waregem voor een cruciale Vlasico.

(Jorunn Vannoorden/ Foto BELGA)