Standard in 20 minuten klaar met KVO

Een match die er nooit een was: na amper 20 minuten was Standard al klaar met KV Oostende, dat de match nog eens met tien man beëindigde. KVO lijkt een langgerekte doodsstrijd te voeren.

Voor de zoveelste ‘match van de laatste kans’ kon coach Dominik Thalhammer rekenen op een bijna volledig fitte ploeg. Barac keerde terug in de basis, net als Hornby. Bij Standard was het uitkijken naar de sterke en snelle Ohio voorin.

In een uitgeregende Diaz Arena nam Standard, luidt en enthousiast aangemoedigd door een 800-tal fans, het voortouw. Balikwisha liet de eerste kans noteren na een solo-actie in de Oostendse zestien. Het was een voorbode voor flink wat onheil. Ohio kon met z’n lange teen nog bij een voorzet van Zinckernagel, Hubert liet de bal gruwelijk over zich heen in doel botsen – al claimde de KVO-goalie gehinderd te worden. Slechts enkele minuten later werd de score verdubbeld: Alzate stuure Ohio op weg, de Nederlander prikte netjes voorbij Hubert binnen.

’t Kon nog erger. Hornby kopte een hoekschop van Zinckernagel door, Fossey kwam voor Barac en knikte de 0-3 binnen. En de eerste helft was nog niet eens halfweg. Zo fris Standard speelde, zo zwak acteerde KVO.

Rode kaart de druppel

Was dit de ploeg die eerder Club Brugge naar huis speelde met 3-0? Onvoorstelbaar: slechte passes, meters speelruimte weggeven aan de snelle jongens van Standard. Een schuivertje van Sakamoto en kopballetje van McGeehan kregen de handen van het thuispubliek zachtjes op elkaar – al was het maar omdat Standard liet begaan.

En dan plots: Ndicka kon zich doorzetten op links, de volledig vrijstaande Arase werkte de bal voorbij Bodart. De goal van de hoop, zowaar.

Thalhammer gooide bij de rust Atanga en D’Arpino in de strijd. KVO speelde met het mes op de keel en ontwikkelde plots wél druk. Maar kansen? Nope. Urhoghide vond het dan nodig om aan de middencirkel plots met een forse tackle uit te pakken: rood was het logische gevolg. Boeken toe. In de rest van de tweede helft viel geen hol meer te beleven. Standard kwam nog het dichtst bij een vierde goal via Zinckernagel en Perica.

Volgende week trekt KVO naar Sint-Truiden. Daar kan het doek definitief vallen voor de kustploeg. Na tien jaar eerste klasse is degradatie bijzonder dichtbij. (TVA)

Goals: 8’ Ohio (0-1), 11’ Ohio (0-2), 19’ Fossey (0-3), 40’ Arase (1-3), 95’ Davida (1-4)

Geel: McGeehan, Dewaele

Rood: 59’ Urhoghide

KV Oostende: Hubert, Urhoghide, Rodin, Barac (85’ Tanghe), Arase (46’ Arase), Dewaele (46’ D’Arpino), McGeehan (85’ Bätzner), Ndicka, Sakamoto, Ambrose (78’ Berte), Horbny (bank: Schelfhout, Capon, Tanghe, D’Arpino, Bätzner, Berte, Atanga)

Standard: Bodart, Dusenne, Bokadi, Laifis, Fosey (69’ Melegoni), Cimirot, Alzate, Donnum, Balikwisha (85’Canak), Ohio (69’ Perica), Zinckernagel (91’ Davida) (bank: Henkinet, Emond, Davida, Melegoni, Perica, Noubi, Canak)